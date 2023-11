Ricardo Monreal reapareció en la sede del Senado de la República y rechazó que su retorno a su escaño sea como "salvador de las reformas" y temas pendientes en la agenda legislativa.

En entrevista, Monreal se dijo contento de regresar al Senado y al ser cuestionado si es el salvador de los temas y reformas pendientes, lo rechazó tajantemente y dijo que es pedante una postura así.

Quien buscó la candidatura presidencial de Morena se pronunció también porque sea el pleno del Senado y no el presidente Andrés Manuel López Obrador el que elija a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sustitución de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

"A mí no me gustaría renunciar a mi responsabilidad de elegir a la ministra, no me gustaría que el presidente asumiera una facultad por la omisión del Senado", dijo.

Sin embargo, declinó opinar sobre el si la terna integrada por Bertha Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos está cuesta arriba.

Manifestó cautela al no declarar si Ernestina Godoy, actual fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, sería una buena ministra en la SCJN en caso de que el presidente López Obrador tuviera que hacer la designación de manera directa.

Declaró que desconocía que la fiscal capitalina estuviera postulada, pero comentó que lo primero es agotar la terna que se tiene actualmente y la cual ya fue calificada con la idoneidad.

Ayudar, conciliar y mantener la unidad, la tarea en precampaña de Sheinbaum: Moreal

En otro tema, precisó que su tarea como coordinador de Enlace Territorial en el equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum será “ayudar, buscar perfiles, conciliar como operador político en donde haya conflictos y donde no los haya, tratar de mantener la unidad, análisis y diagnósticos políticos, tratar de generar condiciones propicias para el triunfo electoral".

"Los enlaces directos con los que tendremos que platicar de aquellos que forman parte del movimiento hasta el más mínimo militante, tratar de mantener el equilibrio y la armonía de nuestro movimiento para evitar fugas, deserciones, rupturas y trabajar en armonía con la precandidata”, sostuvo.

Reveló que mantuvo una conversación con Marcelo Ebrard: "Hablé con él hace ocho días. Y está en un buen ánimo, lo vi, platicamos largo rato y me pareció que está en una posición muy clara. Lo vi serio, tranquilo de haber tomado una decisión correcta y de estar convencido de apoyar a la doctora Claudia y al movimiento. Yo no lo convencí, él se convenció".

