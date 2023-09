El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó opinar sobre la posibilidad de que Marcelo Ebrard forme un nuevo movimiento político.

“En el caso de Marcelo ya lo dije también, es mi amigo, mi compañero, lo estimo y no puedo opinar más. Quisieran nuestros adversarios, porque es natural, que hubiese fractura, una ruptura en el movimiento. No hay eso, no habrá porque nuestro pueblo está a favor de la transformación”.

En conferencia de prensa, en Palacio, el Jefe del Ejecutivo dijo que se mantendrá al margen las quejas presentadas por Ebrard sobre el proceso interno de elección de Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de los comités en defensa de la transformación.

El Mandatario rechazó que en el proceso interno se presentaran prácticas como en lo tiempos del PRI.

“No, no, no. Lo dije desde hace bastante tiempo, se acabó el dedazo, el acarreo, la cargada”.

Reiteró que ya no puede opinar sobre esos temas porque cedió el mando del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum.

“Yo ya terminé, ya entregué la dirección del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum, que es excepcional, extraordinaria. Una mujer con convicciones, con principios, honesta y además preparada. Además es una mujer con muy buenos sentimientos y honesta”.





























maot