Monterrey, NL.— Arropado por su gabinete, diputados de Movimiento Ciudadano, e incluso por el alcalde de Morena, Samuel García reapareció ayer en un evento público para dar el banderazo a una obra, asegurando que no hay dos gobernadores, que no está en desacato, y sentenció: “Ni madres que les dejo la gubernatura al PRIAN”.

Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo devolvió a la realidad jurídica y constitucional en la que se encuentra, y reiteró que el Congreso de Nuevo León cuenta con la facultad para realizar la designación del gobernador interino, Luis Enrique Orozco Suárez, ante la licencia que solicitó.

García, sonriente, con los suyos, se dio tiempo de cantar Las Mañanitas a un funcionario de su gabinete y echarle porras al equipo de los Tigres, pero también para tratar de exhibir a los líderes del PRI y PAN que, dijo, lo intentaron chantajear a cambio de que les diera recursos y cargos públicos.

En el municipio de Escobedo, gobernado por el alcalde morenista Andrés Mijes, quien no se guardó elogios para el emecista y lo llamó gobernador constitucional, García dijo que “ni madres que les dejo el gobierno al PRIAN… no les voy a dar el gobierno a los más corruptos de México”, entre aplausos de militantes de MC y funcionarios.

En entrevista posterior, rechazó que con su retorno al gobierno del estado esté en desacato de la ley, y argumentó que “la licencia es un derecho humano de la persona, no es una obligación; cuando yo decidí no participar y no usar la licencia, en automático, como gobernador constitucional, reasumo funciones, desairo la licencia, y eso es suficiente”.

“Van a querer inventar los medios, van a querer inventar algunos pseudoabogados que hay dos gobernadores; eso es mentira, la gente votó por Samuel García, gobernador constitucional, tengo licencia que decidí no usar y por eso en automático, ya les notifiqué a la corte, al congreso y al tribunal, que al reasumir funciones, pues el interinato queda completamente desairado.

“Al no haber licencia y al desairarla, todo se cae, y mañana van a ver cómo en todos los tribunales se van a sobreseer los juicios, porque decidí no utilizar la licencia”, señaló, tras manifestar su respeto a Luis Enrique Orozco, a quien, dijo, “a ver si lo veo en las próximas horas”, e insistió: “Ningún riesgo, ningún desacato, seguimos imparables y en funciones como gobernador”.

Una hora más tarde, la SCJN reiteró que el Congreso de Nuevo León cuenta con la facultad para realizar la designación del gobernador interino, Luis Enrique Orozco Suárez, ante la licencia de García.

En redes sociales, el máximo tribunal del país indicó que su responsabilidad en la democracia es vigilar que los actos de las autoridades cumplan con el orden constitucional y hacerlo valer.

Hizo un recuento de las tres suspensiones respecto a la titularidad del gobernador interino.

Como antecedentes, detalló que el Congreso del estado nombró por mayoría al magistrado presidente del Poder Judicial de la entidad como gobernador interino, mientras que el gobernador emitió un acuerdo mediante el cual designó como interino al secretario general de Gobierno. Ambas decisiones fueron impugnadas mediante demandas de controversia constitucional ante la Corte.

La SCJN emitió al respecto dos medidas cautelares el 13 de noviembre y una ampliación el 1 de diciembre de este año.

En tanto, la dirigencia del PAN en Nuevo León expuso que Samuel García deberá solicitar que el Congreso del estado revoque la licencia que le concedió, a fin de que pueda ejercer nuevamente las funciones de gobernador legal y constitucionalmente, pues de continuar llevando a cabo acciones de gobierno basado en un acuerdo que firmó y publicó en el Periódico Oficial del Estado, podría incurrir en situaciones de desacato o usurpación de funciones.