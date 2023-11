Tras la muerte del magistrade del Tribunal Electoral, Jesús Ociel Baena en Aguascalientes, decenas de personas se dieron cita en la Estela de Luz para honrar su memoria.

Con el negro, morado, blanco y amarillo, los colores de su orgullo, la comunidad no binaria exigió el esclarecimiento de las muertes de le magistrade Ociel Baena y su pareja, Dorian Daniel Nieves Herrera, reportadas este 13 de noviembre.

Lee también Cuerpo de magistrade Ociel Baena y su pareja presentan heridas producidas por navaja: Fiscalía Aguascalientes

Al pie de la Estela de Luz, las personas no binarias, respaldadas por las demás poblaciones LGTTTI+, pidieron a las autoridades "hechos, no palabras" en el caso de Baena y su pareja.

Los asistentes gritaban "¡justicia, justicia!, ¡ y crimen pasional, mentira nacional !", en su protesta externaron su descontento hacia los crímenes a la comunidad.

Protestan en la Estela de Luz, por muerte de Jesús Ociel Baena, magistrade de Aguascalientes.



Video: Yalina Ruiz - EL UNIVERSAL pic.twitter.com/FBreFTaiwF — El Universal (@El_Universal_Mx) November 14, 2023

En la velada, señalaron estar hartos por las amenazas y muertes que se tienen registrados en el territorio mexicano.

"Aquí se ve la furia NB", sentenciaron.

En medio de la Torre Bancomer, Torre Mayor y la Subsecretariía de Salud, las dicidencias también llamaron a cesar los crímenes de odio y los asesinatos.

Lee también Magistrade Ociel Baena había solicitado protección ante amenazas

En entrevista con El UNIVERSAL, Manuel uno de los asistentes, externó que participa en la manifestación “porque tenemos que estar unidos, este crimen no debe estar impune, no deberían existir esas actitudes contra la comunidad no binaria”.

Agregó que la tipificación de la muerte del magistrade como crimen pasional "ha sido la excusa a lo largo de la historia, ya que Jesús Ociel tenía amenazas, la gobernadora y la fiscalía tenían conocimiento”, expresó Manuel.

Al grito de "crimen pasional mentira nacional", manifestantes exigen justicia por la muerte de le magistrade, Jesús Ociel Baena.



Video: Yalina Ruiz pic.twitter.com/nBDihWlD3n — El Universal (@El_Universal_Mx) November 14, 2023

"Y la que trascienda": Furia No Binaria exige esclarecer muerte de magistrade Ociel Baena y Dorian Daniel

Al grito de "¡Y la que trascienda!","¡Y la que legisle" se honró la memoria de la también persona binaria y su pareja.

Entre velas, abanicos representativos de le magistrade, flores, poemas, banderas, pancartas, gritos de protesta y vivas, la figura de quien fuera primer magistrade electoral de América Latina fue recordada.

Mantas con los rostros de otras personas LGBT+ asesinadas y desaparecidas también fueron colocas al pie del monumento para recordar a los asesinados y asesinadas por la guerra contra el narco.

"Sin justicia no hay orgullo", pronunciaron.

Pidieron la presencia de las diputadas federales trans Salma Luévano y María Clemente García, además que mandaron un mensaje a las panistas Lilly Téllez y América Rangel para que paren sus discursos de odio.

"Señor, señora, no sea indiferente, se matan disidencias en la cara de la gente", gritaban, mientras la Estela de la Luz era pintada con lel mensaje: "Las vidas trans/NB importan".

Tras la muerte le magistrade Jesús Ociel Baena en Aguascalientes, decenas de personas se dieron cita en la Estela de Luz para exigir justicia.



Fotos: Berenice Fregoso. pic.twitter.com/JBGIALWqvL — El Universal (@El_Universal_Mx) November 14, 2023

Las poblaciones LGBT+ exigieron qué la Fiscalía General de la República atraiga el caso porque, señalaron, "les mató el Estado", la bifobia, la transfobia y la nbfobia.

"No fue suicidio, fue crimen de odio", indicaron.

Además hicieron un reclamo a los medios de comunicación y rechazaron la versión de las autoridades de la Fiscalía de Aguascalientes, donde se registraron las muertes: "Crimen pasional, mentira nacional".

"Ociel, escucha, estamos en tu lucha", era el grito para marchar sobre Paseo de la Reforma, donde siguió la protesta

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

tjm/rmlgv