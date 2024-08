Al manifestar que sus opositores “quisieran que nos pelearemos”, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que vaya a tener alguna diferencia o pelea con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo por el tema de la reforma al Poder Judicial.

Esto luego de que Ricardo Monreal, próximo coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, afirmara ayer que a sugerencia de Claudia Sheinbaum Pardo, su grupo parlamentario acordó no precipitar la aprobación de esta reforma.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que él y la próxima presidenta están de acuerdo en que se necesitan cambios en el Poder Judicial.

Lee también Relación bilateral con EU y Canadá continúa, la pausa es con los embajadores, afirma AMLO

“Ella coincide de que hace falta la reforma al Poder Judicial”, dijo el Mandatario federal, quien afirmó que se están respetando los tiempos del proceso legislativo para llevar a cabo los cambios constitucionales.

“El día que se dé un pleito entre nosotros, ese día van a hacer fiesta, pero se van a quedar con las ganas (...) Coincidimos. O sea, ¿qué quisieran nuestros adversarios? Que nos peleáramos, que hubiese diferencias, ese día harían fiesta".

En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se peleará con nadie por la reforma judicial.

Lee también Preocupan al Departamento de Estado de EU reformas constitucionales mexicanas

“Ya no me voy a pelear con nadie (…) pero además yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios, a los que respeto y deben de aceptar, comprender, pues que tenemos diferencias, y que a mí me tocó representar a un movimiento de transformación y llevar a cabo un movimiento de transformación junto con millones de mexicanos, mujeres, hombres”.

















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot