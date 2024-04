Ante la demanda por daño moral que la empresa Heraldo Media Group presentó en su contra, el periodista y escritor Hernán Gómez Bruera pide al Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) un juicio conforme a derecho, sin línea, porque, afirma, es muy común que grupos económicos muy poderosos interfieran para hacer valer sus intereses.

El autor del libro Traición en Palacio dice querer confiar en el PJCDMX, pero es escéptico, ya que ha hecho señalamientos críticos sobre la presunta relación entre el presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, y Heraldo Media Group en su reciente publicación y colaboraciones periodísticas.

“Quiero confiar, pero soy escéptico y no quiero dejar de resaltar el hecho de que yo he sido muy crítico frente al Poder Judicial de la Ciudad de México, con señalamientos precisos en mi libro contra el magistrado Rafael Guerra. Eso es algo que hay que decir”.

Este lunes, cuando responda a la demanda en un acto público en los juzgados de la Ciudad de México, entregará una carta para el magistrado Guerra Álvarez, en la que le solicitará que el juez de su caso respete el derecho y no permita interferencias, “porque hay una relación cercana, además, entre los dueños de El Heraldo y Rafael Guerra”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Gómez Bruera insiste en que la demanda se trata de una venganza del exconsejero jurídico del Ejecutivo federal, Julio Scherer Ibarra, quien a su decir, utilizó a Heraldo Media Group para buscar silenciarlo sobre su relación con esta empresa y la red de negocios que tejió cuando fue abogado de la Presidencia.

“Es altísimamente probable que Julio Scherer esté detrás, porque yo he estudiado, sé cómo opera, escribí un libro sobre él, sé cómo actúa y sé también de la relación muy cercana entre los dueños de El Heraldo, Ángel Mieres, y Julio Scherer Ibarra, por lo que sabía que iba a buscar una forma de venganza, una forma de silenciarme para que ya no se hable de este tema”, indica.

Dice tener información de que Scherer buscó personas para demandarlo sin hacerlo él directamente, y convenció a los dueños de El Heraldo y de Grupo Andrade para que procedieran en su contra.

“De qué tamaño serán los intereses de Scherer Ibarra o los favores que le deben, que no se pudieron negar a hacerle un favor, a pesar de que va en contra de su propio ADN como medio de comunicación, porque los medios son garantes de la libertad de expresión”.

El columnista de EL UNIVERSAL considera que la querella tiene poco sustento porque está basada en las opiniones que publicó en una red social y señalamientos que realizó en algunos medios de comunicación sobre el actuar y beneficios obtenidos por Heraldo Media Group durante este sexenio, apoyados en opiniones que habían sido publicadas por otros medios.

“Quien me está demandando es un grupo empresarial poderoso, donde claramente hay un desbalance de poder enorme, pero también es un grupo económico muy beneficiado por esta administración”.

Hernán Gómez afirma que por tres tuits en los que cuestionó la credibilidad de las encuestas de El Heraldo, “y me parece que estoy en todo mi derecho”, lo están demandando por daño moral, en el que le piden 15 millones de pesos de reparación. Lo que califica de una presunta extorsión para no cuestionar sobre los intereses y cómo obtiene los contratos esta empresa, y sus relaciones con Julio Scherer Ibarra.

“Yo me pregunto si los ciudadanos no tenemos derecho a saber qué intereses hay detrás, qué intereses tienen ellos con los políticos, qué relación tienen los dueños de El Heraldo con Julio Scherer Ibarra, con quien tienen y han tenido una relación muy cercana, como se pone de manifiesto en la denuncia anónima que llegó al Consejo de la Judicatura Federal y se está investigando en la Suprema Corte”.

Menciona que Grupo Andrade obtuvo contratos del gobierno federal por 4 mil 600 millones de pesos entre 2006 y 2018, y, ahora, en este sexenio, entre 2019 y 2023, alcanzaron cerca de los 15 mil millones de pesos, tres veces más que en las dos administraciones anteriores.

“Al buscar silenciarme a mí, también le están mandando un mensaje a todos los periodistas de que no se metan con ellos, de que no hablen de ellos, de que no visibilizan cómo obtienen sus contratos”, añade.

Gómez Bruera menciona que la empresa que lo demanda exigió en un desplegado que aclare sus dichos sobre los contratos con el gobierno federal y sus nexos con Scherer Ibarra, por lo que, responde, que parte de aclarar sus dichos es empezar a hablar de sus beneficios obtenidos en este sexenio y sus nexos.

“Este es un grupo económico beneficiado de la actual administración, es un grupo poderoso que ha obtenido contratos, que, por lo visto, no quiere que se hable de esos contratos y de cómo el periódico es utilizado como punta de lanza de sus intereses empresariales”, expresa.

Enfatiza que este juicio “lo tengo que ganar, porque toda la razón me asiste”. Además, dice que se trata de un acto de amedrentamiento para asustarlo y que no siga hablando.