Quiere hacer historia en el boxeo; portará el escudo de la Guardia Nacional en su siguiente pelea

“Entré al boxeo por mi papá, Guillermo Cruz, quien en 1973 venció en el ring a José Pipino Cuevas. Me lo inculcó desde niña, pero cuando tenía 17 años, casi, casi me obligó a ir; me gustó mucho. Llevo más de 10 años dentro de este deporte y ahora me posiciono a nivel mundial”, expresa Erika Dinamita Cruz Hernández en entrevista con EL UNIVERSAL.

La subagente de la Guardia Nacional (GN) y campeona Peso Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), de 57 kilos, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Profesional es la primera mujer de la corporación en alcanzar ese nivel profesional en esta rama.

El 4 de febrero próximo, Erika Dinamita Cruz Hernández enfrentará a la puertorriqueña Amanda Serrano, campeona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), por el título de ambas asociaciones de box en el Teatro Hulu del Madison Square Garden, en Nueva York, Estados Unidos.

Cruz Hernández recuerda que en 2015 ingresó a la entonces Policía Federal y a la fecha continúa en la Guardia Nacional. Refiere que desde pequeña quiso pertenecer a un grupo de policías y a través del deporte empezó a relacionarse con personas que pertenecían a la institución.

“Ellos me motivaron para que hiciera los trámites y entré a la otrora Policía Federal… Estoy orgullosa de representar a la corporación en cada una de mis peleas. Traigo el boxeo en la sangre y quiero hacer historia”, asegura la pugilista de 32 años de edad, quien también es mamá de un varón.

La subagente subraya que su hijo es el motor de cada una de sus peleas; por él decidió ser deportista. “Tenía que mantenerlo y el box me ha dado un sustento para poder darle vivienda, estudios… Es el motivo de todo y quiero ofrecerle un buen futuro; siempre será mi bebé por toda la eternidad”, enfatiza.

Comenta que sus días inician a las seis de la mañana, corre 10 kilómetros y asiste a la Guardia Nacional. Al concluir su horario, va al gimnasio de la Casa Popular, en la alcaldía Magdalena Contreras, toma clases en línea de Derecho y atiende a su hijo.

La uniformada resalta que le gusta representar a las mujeres y hombres que integran la corporación. Detalla que está agradecida con Dios por tener momentos increíbles como viajar al extranjero y llevar el nombre de México.

“Poco a poco, lento, pero a pasos firmes, mi carrera en el box va en ascenso… He recibido apoyo de la corporación de una manera increíble en cada una de las peleas. Soy afortunada de representar a una institución de esta magnitud, salir del país y que digan que soy de la GN me emociona mucho… Portaré en el uniforme el escudo de la Guardia en la próxima pelea”, comenta la deportista.

Expresa que no le tiene miedo a su contrincante, “le tengo admiración, respeto, estoy contenta de enfrentar una rival como ella. Me gustan los retos y estoy convencida de que vamos a hacer un gran trabajo el 4 de febrero. Los años me han enseñado que el que persevera alcanza y sigo trabajando, de esta misma forma los resultados seguirán llegando”.

Erika Dinamita tiene una larga trayectoria con 15 victorias y una derrota. Participó en los Juegos Panamericanos de 2011, obtuvo la medalla de plata olímpica. El 6 de marzo de 2016 hizo su debut profesional al enfrentarse con Diana Gabriela Ojeda y ganó por decisión unánime. En abril de 2021, se hizo del título Peso Pluma de la AMB, al vencer a la canadiense Jelena Mrdjenovich.

Erika Cruz asegura que el box es un gran deporte y también sirve como defensa personal: “A nosotras como mujeres nos da más seguridad… eres más feliz, más sana; lo recomiendo ampliamente para las niñas”.

La uniformada sostiene que las mujeres tienen proyección en la Guardia Nacional. “Les doy las gracias a quienes sin conocerme han estado siempre apoyándome para que este sueño se haga posible y poder tener una deportista de alto rendimiento y que digan que pertenezco a esta institución me emociona mucho”, dice.

Remarca que no se siente asombrada de llegar al Madison Square Garden porque todo este tiempo se ha preparado para participar en una pelea de esta magnitud, lo que consiste en mantener la disciplina y el apoyo de todo su equipo, siguiendo los consejos de su papá, conocido como don Memo.

A pregunta expresa de cómo se visualiza dentro de 10 años, señala que se ve trabajando en la Guardia Nacional en el ámbito jurídico y con gimnasios para enseñar box, clases de defensa personal y clínica para las mujeres.