¿Quién es el nuevo líder del plantón en el Zócalo?

Su nombre es Jaime Sandoval, dice ser un integrante más del campamento y un ciudadano común, pero con los mismos ideales que afirma tienen millones de mexicanos: que el presidente presente su renuncia.

Luego de que Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) se deslindara de las personas que están en el plantón de la plancha del Zócalo, hoy, Gilberto Lozano dijo que los personas que están liderando el campamento en la plaza pública, fueron expulsadas del Consejo Rector de FRENAAA, por lo que recalcó que ellos no pertenecen más al movimiento.

"Nos preocupa mucho en el Consejo Rector que hay una pareja que eran miembros del consejo, quienes fueron expulsados al no acatar el aval de los otros 70 miembros, se les ha expulsado por completo. Me refiero a Jessica Hernández y Jaime Sandoval que hoy prefieren trabajar con otro grupo", explicó Gilberto Lozano.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Jaime Sandoval aclara que fue por decisión propia salirse del Consejo y que lo hicieron para respetar a las más de cien personas que llevan semanas luchando en el plantón.

"Yo tuve el honor de estar en ese Consejo Rector, pero para las más de 120 personas que ahora permanecen aquí en el campamento, después del comunicado que hizo Gilberto de dejar el Zócalo, representó un golpe muy duro para ellos, que no dejaron de luchar, entonces tomaron la decisión de permanecer y decidí quedarme en el campamento porque no puedo abandonar a los compañeros", mencionó Jaime Sandoval.

Con respecto al mensaje que Gilberto Lozano envió hace unos días en el que dice que había gente de la delincuencia organizada en el plantón del Zócalo, el líder dijo que aunque siempre ha habido infiltrados en el movimiento para “reventarlo”, en este momento no trabajan con nadie dedicado a esas actividades.

"Los infiltrados siempre han existido en el movimiento, desde que iniciamos tuvimos infiltración de personas malas, pero creo que ahorita ha sido mal informado el ingeniero, porque le han dicho que tenemos personas que se dedican al crimen organizado y demás, yo no soy experto en el tema, sin embargo, las personas que yo conozco son médicos e ingenieros, no son eso que dicen y aclaro, nosotros no trabajamos ni vamos a permitir que nos pongan en riesgo ese tipo de personas", dijo Sandoval.

A pregunta expresa de si acudirán a la marcha convocada por Gilberto Lozano este 21 de noviembre, aclaro que ellos no se han salido de FRENAAA, que tienen los mismos objetivos y ese día decidirán si se quedan o se van del Zócalo.

"Nosotros no nos salimos de FRENAAA, nosotros traemos en el corazón el objetivo que es muy claro, exigir la renuncia de López Obrador, por eso venimos aquí y estamos dispuestos a permanecer el tiempo que sea necesario, pero si algunas personas dentro de FRENAAA consideran que la gente que se quedó aquí ya no son parte del movimiento, está bien”, dijo el líder del plantón.

Y añadió, “ese día vamos a decidir los compañeros del plantón si nos quedamos más tiempo o retiramos las casas, esa será una decisión que tomaremos en conjunto con todas las personas que están aquí en la plancha del Zócalo”.



Para finalizar mandó un mensaje Gilberto Lozano en el que le dice que ellos no buscan fracturar el movimiento.

“Nosotros no tenemos intención de crear un nuevo grupo, de ser rebeldes, no estamos en contra de FRENAAA, nosotros estamos en el mismo objetivo de unirnos para exigir la renuncia de López y llevamos en nuestro corazón el nombre de FRENAAA. Si algunas personas nos quieren desconocer porque no nos salimos es respetable, pero no estamos haciendo ninguna división”, explicó Jaime Sandoval.

Y finalizó, “FRENAAA no es una etiqueta que le dé mayor o menor valor a un ciudadano, todos somos iguales, FRENAAA no es un partido político, no hay afiliación, es un grupo que busca lo mismo y definitivamente eso en lugar de sumar, divide, resta y sería una tontería si siguiera con ese juego de división porque daña mucho a México. Estamos cayendo en el juego de López Obrador".

