Rafael Barajas, mejor conocido como “El Fisgón”, cuyo nombre salió sorteado en las listas de senadores plurinominales de Morena en el Senado de la República, es un caricaturista, pintor, escritor, arquitecto y activista político de izquierda, quien es reconocido por sus cartones en el periódico La Jornada.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Barajas Durán es egresado de la carrera de arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lugar donde descubrió su vocación de monero. Sin embargo, el caricaturista aseguró varias veces en entrevistas que su pasión por el dibujo nació desde que tenía 17 años cuando publicó por primera vez en una revista de izquierda.

Su primer pseudónimo fue “Cuentagotas” debido a que se le dificultaba trabajar.

Lee también: Morena sortea pluris para el Senado; van "El Fisgón" e hijo del gobernador de Tamaulipas

De 1981 a 1984, publicó su trabajo en el suplemento dominical El Másomenos, del periódico Unomásuno. Fue portadista de la revista Nexos, de 1984 a 1986; de la revista Motivos, de 1992 a 1993, y colaborador de decenas de revistas, como Ancla y Vientos del Sur, Quecosaedro y La Garrapata.

En diferentes ocasiones, Andrés Manuel López Obrador ha celebrado el trabajo de Rafael Barajas, quien incluso compitió por un distrito en el marco de las elecciones internas de Morena en 2022.

“Ganó porque ha estado ayudando y ha estado ayudando en algo que es muy importante, no solo para Morena sino para todos los partidos; El Fisgón ha estado ayudando en la formación de jóvenes. Si no hay ideales, si no hay principios, no dura ningún partido porque todo es pragmatismo, todo es la lucha del poder por el poder (...)”, expresó el Ejecutivo federal para demostrar a la militancia de los guindas su afectuosa relación con el monero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul/rmlgv