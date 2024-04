El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las versiones que afirman que se molestó con Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena y partidos aliados, por no defender a su gobierno durante el primer debate presidencial del pasado domingo 7 de abril.

“Fíjense la mala fe, la manipulación, inmediatamente inventan de que si no estuve de acuerdo con la narrativa en el debate, sobre todo de las preguntas”, dijo en conferencia de prensa

“¿Se refería solamente a las preguntas?”, se le preguntó.

Lee también Sheinbaum afirma que, de ganar la presidencia, beca universal en todo el país será un hecho al tercer año de su gobierno

“Sí, pero ellos volaron y de inmediato imaginan que yo estaba tan enojado porque no habían defendido el gobierno que me inconforme con una de las candidatas (Claudia Sheinbaum), que dicho sea de paso la quiero mucho, mucho, mucho, mucho, pero fíjense, queriendo, como se dice coloquialmente, amarrar navajas, cucándome, pero la verdad es de pena ajena porque hacen el ridículo.

“Eso fue lo que interpretaron. Claro que no interpretaron eso porque no son tontos, pueden ser perversos, pero tontos no. Pero ya no hablemos de eso porque nos metemos en honduras”, respondió.

Lee también Ven limitado el impacto de debates presidenciales

















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot