Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que expresiones emitidas en las mañaneras pudiesen constituir violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que le gustaría repetir sus dichos para que la gente juzgue.

En su conferencia mañanera de este jueves 3 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador pidió al TEPJF que le digan “cuál fue la falta”.

“Lo único que quiero es que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora, porque me gustaría hasta- no sé si ahora o más adelante, para aclararle a la gente-, porque se me hace un exceso, además una injusticia, un afán de culparme, me gustaría hasta repetir lo que dije.

“Les pido a los del Tribunal repetir lo que dije para que la gente juzgue si yo cometí una infracción, si hubo violencia de género. Yo recuerdo que lo único que plantee fue de que la señora, siendo autoridad, recibió contratos, siendo autoridad como delegada y siendo senadora, que también es autoridad”, declaró el presidente López Obrador.

Al mencionarle que las expresiones contra la aspirante presidencial de la oposición las hizo previo al dar a conocer sus contratos sobre su cercanía con el empresario Claudio X. González, López Obrador argumentó que no mintió.

“Tampoco mentí, tan es así que son los que la apoyan, Claudio X. González, Fox -nada más que ya lo silenciaron- porque él sostuvo de que al ganar Xóchitl se iban a quitar los programas sociales, los programas del Bienestar y pues es de dominio público que se inició toda una campaña en medios de comunicación, apoyándola”, dijo.

“¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué violencia puede ser?”, cuestionó.

López Obrador agregó que quien participa en la vida pública tiene que rendir cuentas.





















