¿Qué es y para qué sirve el litio, mineral estratégico de México según AMLO?

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó proponer a la Mesa Directiva convocar a sesión ordinaria para mañana lunes 18 de abril, a fin de someter a discusión y votación la iniciativa presidencial en materia de Ley Minera, que se entregará en la Cámara de Diputados este mismo domingo.

Actualmente, en México no se cuenta con ningún yacimiento de litio en explotación; sin embargo, a la fecha se encuentran en etapa de exploración tres yacimientos que contienen este mineral en los estados de Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora, según un comunicado de la secretaria de economía.

¿Qué se puede hacer con el litio?

El Laboratorio Nacional Los Alamos, ubicado en Estados Unidos, señala que el litio es el metal más ligero de todos, ya que su densidad es de aproximadamente la mitad que la del agua. Según el portal Live Science, el litio se usa en la fabricación de aviones y baterías, mientras que el carbonato de litio se usa en el tratamiento del trastorno bipolar. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental de EU, las sales fueron los primeros medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para tratar la manía y la depresión.

Hoy en día, el litio es uno de los metales más codiciados, pues es necesario para fabricar las baterías de las computadoras portátiles, teléfonos y otros dispositivos digitales. El litio se encuentra en países como Australia, Chile, Argentina, México, Bolivia y Estados Unidos; sin embargo, Chile y Australia son los países que más producen litio en el mundo.

La Real Sociedad de Química (Royal Society of Chemestry), indica que el litio es de gran importancia debido a que se usa en la producción de baterías recargables para teléfonos móviles, computadoras portátiles, cámaras digitales y vehículos eléctricos. Además, también se utiliza en baterías no recargables para marcapasos, juguetes y relojes.

Una vez que se combina con aluminio y magnesio, el litio se convierte en un material más resistente y ligero. La aleación de magnesio-litio se utiliza para el blindaje, mientras que las aleaciones de aluminio-litio se utilizan en aviones y trenes de alta velocidad.

El cloruro de litio se utiliza en sistemas de aire acondicionado y secado industrial. Mientras que el carbonato de litio se usa en medicamentos para tratar la depresión, aunque los expertos aún no entienden cómo actúa en el cerebro. Cabe mencionar que también tiene aplicaciones nucleares.

Este metal es uno de los elementos más versátiles y se usa en una larga lista de industrias, lo cual explica su importancia y el incremento en la demanda.

¿Dónde hay litio en México?

De acuerdo al documento "Perfil del Mercado del Litio" publicado en 2018 por la Secretaría de Economía, estas son algunas de las empresas que han estudiado el proceso de explotación y el potencial minero que tiene este metal en México en tres yacimientos que se localizan en el país.

Baja California

La empresa Pan American Lithium estudia el reprocesamiento de una salmuera residual, producto de la operación de la planta de generación geotérmica de Cerro Prieto, perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad.

San Luis Potosí-Zacatecas

Los estudios realizados a la fecha por la empresa Litiomex S.A. de C.V. indican que existe un gran potencial, estimando recursos del orden de los 8 millones de toneladas de litio equivalente.

El Proyecto se ubica en la parte occidental del estado de San Luis Potosí, en el Altiplano semidesértico en la zona limítrofe con el estado de Zacatecas, dentro de los municipios de Salinas, Santo Domingo, Villa de Ramos, en San Luis Potosí y Villa de Cos, en el estado de Zacatecas.

Este proyecto pretende explotar un depósito de sales de litio y de potasio que se encuentra en sedimentos arcillosos y en salmueras de evaporación, formando lagunas, las cuales tienen forma semicircular a elipsoide y miden en promedio 2.5 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho, y están distribuidas a lo largo de un alineamiento de 100 kilómetros de largo dentro de cuencas endorreicas.

Sonora

Bacanora Minerals continúa desarrollando el proyecto de litio de Sonora, del cual la firma espera producir 17 mil 500 toneladas de carbonato de litio para 2019-2020, y luego aumentarlo a 35 mil toneladas anualmente. El Proyecto se encuentra ubicado a 180 kilómetros al noreste de Hermosillo, Sonora, dentro del municipio de Bacadéhuachi.

AMLO y la nacionalización del litio

Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la Secretaría de Economía realiza un análisis para nacionalizar el litio en México y confirmó que algunas empresas ya trabajan con el mineral. El litio ha cobrado gran importancia en todo el mundo en las últimas décadas e incluso se especuló que el presunto golpe de Estado en Bolivia se debía a las minas de litio que se ubican en aquel país.

El Presidente argumentó en conferencia que el litio es un mineral ahora considerado como estratégico, de manera que las concesiones otorgadas para la extracción de minerales no serán consideradas. "Cuando se entregaron esas concesiones no era litio, sino explotación de minerales, y el litio es otra cosa, es un mineral estratégico y es de la nación. No es como el oro, la plata, el cobre, es otra cosa, tiene que ver más con un recurso de la nación estratégico como el petróleo, entonces la concesión para el litio es especial", dijo el presidente.

"Ya se decidió que el litio será explotado en beneficio de los mexicanos, para los mexicanos", agregó el mandatario.

Asimismo, el Presidente informó que ya firmó la iniciativa de reforma a la Ley Minera para proteger al litio de los intereses extranjeros, en caso de que este domingo, 17 de abril, no prospere la reforma eléctrica.

