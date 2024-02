Representantes de la sociedad civil exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se meta en las elecciones y que el próximo 2 de junio deje a las ciudadanas y los ciudadanos votar en paz.

En conferencia de prensa, integrantes de más de 100 organizaciones sociales convocaron a la marcha “Nuestra democracia no se toca”, el próximo 18 de febrero, en la que también llamaron a las autoridades de seguridad a evitar la intervención del crimen organizado.

“La razón más importante de esta marcha es la defensa del voto libre, si el gobierno mete las manos en estas elecciones, el voto no es libre, si el gobierno usa dinero público para ayudar a sus candidatas y candidatos, el voto no es libre, si el gobierno quiere desaparecer al INE, controla al Tribunal Electoral, y someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el voto no es libre”, aseveró Ana Lucía Medina, representante de la organización Unid@s.

“Que el presidente de la República nos deje votar en paz, que no se meta en la elección, que no haya más propaganda, y no más al abuso de los programas sociales”, agregó.

Ana Lucía Medina explicó que la marcha del próximo domingo iniciará en el Monumento a la Revolución y concluirá en el Zócalo de la Ciudad de México, donde Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), ofrecerá un mensaje.

Mónica Solís, de la organización Océano Ciudadano, detalló que hoy, el cuidado de la democracia es responsabilidad de las ciudadanas y los ciudadanos.

“Entendamos de una vez que la democracia somos todos, la democracia no es de los partidos, ni de los candidatos, ni del INE, ni del gobierno, mucho menos del narcoterrorismo, pongamos a los ciudadanos al frente, seamos la participación ciudadana más grande de la historia”, dijo.

Andrés Kindle, representante de Jóvenes por la Democracia, advirtió que “nuestra democracia se ahoga en las arenas movedizas de las mentiras, las muertes y los abusos de poder”.

“Hoy el voto libre está en riesgo, la democracia se construyó en las calles, nuestros padres salieron a marcha, por ellos que dejaron lágrimas, sudor, sangre y incluso vidas, participemos y honremos su lucha”, declaró.}

La movilización se replicará en 107 ciudades de México, y en total se prevé la asistencia de más de 207 organizaciones civiles. También se prevé la asistencia de personalidades entre las que destacan José Woldenberg y José Ramón Cossío.

En paralelo, la marcha se replicará en 15 ciudades de Estados Unidos y Europa. La convocatoria recomienda a quienes asistan vestidos de color blanco o rosa, sin logos ni emblemas partidistas.

