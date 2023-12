Para Daniel Salinas, analista de políticas educativas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y autor del volumen I del Reporte PISA 2022 que analiza el rendimiento académico y la equidad en la educación, esta prueba que realiza cada tres años el organismo internacional no es neoliberal, como aseguró este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera.

“¿Qué es neoliberal? Yo me atrevería a decir que no... Realmente no entiendo muy bien a qué se refiere con decir que es una prueba neoliberal, lo que puedo decir es que PISA es un estudio que está organizado por la OCDE, que agrupa a 38 países que tienen la oportunidad de participar”, dice Salinas en entrevista con EL UNIVERSAL.

Sobre los resultados del país en matemáticas, lectura y ciencias, precisa que México “tuvo una caída fuerte en matemáticas y en ciencias. En matemáticas bajó 14 puntos, mientras que en ciencias, nueve”.

Leer también: Tras prueba PISA, diputados de Movimiento Ciudadano piden citar a titular de la SEP

Explica que en años anteriores el país “tenía una leve tendencia de mejora respecto de ciclos anteriores, pero durante el periodo de la pandemia esta tendencia se revierte. En vez de mejorar se tiene una caída fuerte”.

Resalta que 66% (siete de cada 10) de los estudiantes mexicanos que realizaron la prueba no alcanzaron el nivel 2 en matemáticas, que es considerado el más básico.

“Se desempeñó a nivel uno o menos, lo que quiere decir que está por debajo de un nivel elemental de competencia y conocimientos de matemáticas. Ese es uno de los grandes desafíos: ayudar y enfocarse para lograr que esta gran mayoría de estudiantes tengan los conocimientos necesarios en esta área”, sostiene.

Asegura que matemáticas, lectura y ciencia “son áreas fundamentales para atender prácticamente cualquier otra cosa que uno piense realizar en el futuro. Las matemáticas enseñan a razonar de manera lógica; enseñan también a tener un pensamiento crítico respecto de discursos que no tienen sustento empírico, y lo mismo sucede con la lectura”.

Originario de Chile, Salinas dice que los resultados de los países de América Latina, incluyendo a México, no causaron sorpresa.

“No es algo tan inesperado que México y los países de Latinoamérica hayan logrado un nivel de rendimiento menor al de la OCDE y al de otros países, como Japón y Corea [del sur], que están arriba de la tabla de PISA, por la sencilla razón de que las naciones que tienen un nivel de ingreso mayor invierten más en educación por alumno y es significativamente mayor que en México o que el resto de los países de América Latina”, comenta.

Destaca que con mayor inversión en educación habrá docentes de calidad “y toda la clase de recursos que se requieren para contar con una educación de calidad para todos los estudiantes. Esto no quiere decir que no haya también una responsabilidad o un rol que juegan las políticas educativas en estos países para garantizar que los recursos que están disponibles sean utilizados de manera efectiva para que tengan un impacto en el aprendizaje”.

“Según la Secretaría de Educación Pública, los bajos resultados que obtuvo México fueron producto de la pandemia, ¿cuál es su opinión al respecto?”, se le pregunta.

“PISA midió el nivel de desempeño en 2018 y luego en 2022. Efectivamente, hay una caída en el desempeño entre 2018 y 2022. En ese sentido, es previsible que la pandemia haya tenido efectivamente un rol importante en la caída de los resultados. Sin embargo, no fue el único factor”, recalca Salinas.

“Por ejemplo, cuando uno ve que el promedio de desempeño de México o de otros países latinoamericanos es menor que el de la OCDE, ya antes de la pandemia, esto quiere decir que hay otros factores en juego que explican el nivel de resultados, que no se puede reducir solamente a lo que sucedió en 2019, en 2020”, añade.

Al cuestionarle cómo revertir las deficiencias en el aprendizaje, señala que “lamentablemente no es cuestión de tener una varita mágica. Llevamos mucho tiempo estudiando los factores que inciden en el aprendizaje y la conclusión es que el aprendizaje es un fenómeno multifactorial. Es decir, hay muchos factores que inciden en qué tanto aprenden los estudiantes.

“Insisto, uno de los factores es que la educación tenga un financiamiento adecuado. Si no hay un financiamiento mínimo respecto a profesores, infraestructura y recursos pedagógicos, por ejemplo, es difícil mejorar el aprendizaje”.

Leer también: ¿Te animas a hacer la prueba PISA? Aquí puedes consultarla y resolverla