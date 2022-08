“Próxima titular de la SEP debe tener compromiso”

Un verdadero compromiso con niñas, niños y adolescentes, estar presente, liderazgo y autonomía, son para especialistas en la materia algunas características que deberá reunir la próxima secretaria de Educación Pública (SEP), que relevará a la aún titular Delfina Gómez Álvarez.

“Delfina realmente no estuvo en la SEP, no fue protagonista, no dijo nada importante durante los 18 meses que ha estado ahí. Tuvo más protagonismo Marx Arriaga (director general de Materiales Educativos de la SEP) que ella. No tuvo buena relación con las autoridades de los estados como sus antecesores. Los consideraba como empleados y divagaba cuando se reunió con ellos”, expuso Carlos Ornelas, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) campus Xochimilco.

Sin embargo, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la funcionaria “es una mujer buena, trabajadora, honesta; una maestra de grupo que llegó a ser directora de su escuela en Texcoco”.

Anunció que la próxima semana nombrará a una mujer para encabezar la SEP.

Ornelas, también doctor en Educación por la Universidad de Stanford, destacó que los próximos retos para la nueva secretaria de Educación deberán ser tendientes a disminuir el rezago educativo y a diseñar estrategias para evitar una mayor deserción escolar.

“Se necesitan proyectos serios y bien diseñados para recuperar los aprendizajes que se perdieron a causa del Covid-19; trabajar con los maestros, no con los dirigentes sindicales, para ver cuáles son sus problemas y sus necesidades y convencer a los docentes, no con la retórica lopezobradorista, de que la educación vale la pena y tener una relación cercana con los secretarios de Educación de los estados, considerarlos pares y no empleados”, comentó.

Agregó que otro desafío mayor para la nueva titular será el de evitar que disminuya el presupuesto destinado a la educación del país.

“Es importante además, que la nueva encargada de la educación en México pelee contra quien tenga que pelear para que se ejerzan los recursos destinados a la educación. De los recursos que se destinan a las niñas, niños y adolescentes con discapacidades se han ejercido muy poco a pesar de las tantas necesidades que tienen estos menores”, manifestó.

Ornelas lamentó que la Secretaría de Educación Pública siga utilizándose como “un trampolín político” para ocupar cargos más relevantes.

“Hace falta darle dignidad al puesto de la secretaria o secretario de Educación Pública. No cabe duda que Delfina dejará la SEP peor que como la recibió”, sentenció el académico.

“Tuvo un papel gris”

Investigadora en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional, Alma Maldonado, comentó que la todavía titular de Educación tuvo un papel “absolutamente gris” y consideró que “a quien pongan en la SEP, no sé qué diferencia va a hacer. Estamos en la última parte del sexenio y ante esto francamente no sé si podemos estar peor”.

Consideró que a estas alturas la SEP necesita de un perfil que “sea capaz, que tenga liderazgo, voz y fuerza, todo lo que Delfina no fue en todo este tiempo”.

Deploró que en la actual administración se utilice a la SEP como un puesto político más para moverse a otras posiciones. “Si tú me preguntaras tres logros de Delfina al frente de la SEP, me pondrías en serios aprietos”.

Exsecretario de Educación Pública en su natal Sinaloa, Juan Alfonso Mejía, precisó que una característica importante con la que deberá contar la próxima titular de la SEP, es que le interesen las niñas y los niños “y que no haya ningún otro interés ni político, ni electoral”.

Destacó que la nueva secretaria deberá tener también “una empatía muy particular respecto al derecho de aprender de las niñas y los niños de México”, y agregó que más allá de los nombres que se manejan sobre las posibles sucesoras de Gómez Álvarez, “será importante ver los resultados de la nueva titular de esa dependencia”.

Refirió que de acuerdo con recientes estudios, existe un retroceso de por lo menos tres grados escolares.

“Esto es más importante que cualquier nombre o linaje político que tengan los aspirantes a ese cargo”, concluyó.