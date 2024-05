Almendrita, una potranca de apenas mes y medio, fue atendida tras ser atacada por una jauría, y su caso podría ser un parteaguas para la atención médica a equinos, pues comúnmente son sacrificados al presentar lesiones en las patas.

El centro de diseño industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) prepara todo para implantarle una prótesis que le permita tener una mejor calidad de vida, pues una de sus extremidades tuvo que ser amputada.

El caso de Almendrita podría considerarse un milagro, pues ha presentado diferentes desafíos, señalaron las rescatistas Renata Valencia y Elizabeth Soto.

En Pátzcuaro, Michoacán, donde nació, es común que los animales estén en las calles sin la atención de sus dueños, por ese motivo Almendrita fue atacada, y aunque presuntamente la potranca intentó huir varios perros mordieron sus patas traseras, arrancándole piel y músculo.

“Ella llevaba dos días huyendo de esta jauría que la estaba persiguiendo, sus dueños no aparecieron, no hicieron nada por ella y una vecina la resguardó; fue quien nos habló. No lo pensamos dos veces, a pesar de que estaba lejos, porque es una bebé, porque necesitaba a su mamá, todavía toma leche, entonces no sabemos cómo sobrevivió esos dos días”, relató Renata Valencia, presidenta de la asociación civil Seres Libres.

Bárbara, una de los siete médicos del Hospital para Equinos Diteq que atienden a la potranca, compartió que el estado en el que llegó era sumamente grave, incluso no esperaban que sobreviviera esa noche.

“Afortunadamente ella desde las primeras horas que llegó fue ´quiero vivir´, porque dijimos es un pronóstico muy grave, quien sabe si pase la noche, tratamos de ser muy honestos siempre porque no hay que dar falsas esperanzas y más en el estado en el que venía Almendrita, al otro día se paró, relinchó y pidió leche”, comentó la veterinaria.

Pese al estado de salud de la potranca, que enfrentó diversas patologías en el sistema respiratorio, piel, piernas necrosadas y la amputación, médicos y rescatistas nunca se dieron por vencidos e incluso buscaron de manera independiente una cámara hiperbárica para brindarle más oportunidades de reponerse a la brevedad.

Ahora, médicos, rescatistas y especialistas de la UNAM buscan que Almendrita cuente con una prótesis que podría darle una vida “normal”.

“Es el sueño, porque es algo innovador, en México prácticamente no existe y ella podría ser la embajadora para que la gente no sacrifique caballos cuando se lesionan. Entonces si todo sale bien le pondremos una y ella puede demostrar que no hay que sacrificarlos, que hay más opciones y que el chiste es intentarlo”, señaló Renata.

“Desafortunadamente por el tamaño de los animales es muy complicado que se recuperen incluso teniendo prótesis, en México no hay, [pero] tenemos una ventaja con Almendra, que está chiquita, no pesa tanto y que es bebé. Estamos en la idea y con todas las ganas de que ella se adapte a su nueva pata y a sus nuevos movimientos”, agregó la doctora Bárbara.

Seres Libres ha rescatado a cientos de animales entre ellos vacas, cerdos, gallos, conejos, guajolotes, incluso especies silvestres, que son canalizadas para su atención en los espacios adecuados; además, han logrado que en algunos municipios jubilen a caballos carretoneros.

Sin embargo, la atención a estos animales no sería posible sin el apoyo de las donaciones y apadrinamientos que la comunidad hace a través de la cuenta Bancomer 011 863 6168. El dinero es para cubrir gastos médicos de los cientos de especies que viven en el refugio de Seres Libres.