Al manifestar “Prohibido, prohibir”, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó este miércoles su rechazo a que se le haya cerrado la cuenta de al red social “X” al expresidente Vicente Fox.

“Está mal, yo siempre he estado en contra de la censura, prohibido prohibir y más cuando se trata de la libertad de expresión. Cuando cerraron la cuenta del presidente (Donald) Tump, me opuse y aquí lo manifesté y no solo eso, cuando en Twitter el nuevo directivo, el nuevo dueño, Elon Musk llevó a cabo una consulta para ver si le devolvían la cuenta voté a favor de que le regresaran y lo dejé en mi red de manifiesto.

“¡Prohibido prohibir! Como se decía en la época de los Liberales: la prensa se corrige con la prensa”, dijo.

En conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador confió en que el exmandatario pueda corregirse y llamó a autolimitarse.

Confió en que el exmandatario no vuelva a ofender a Marina Rodríguez, esposa de Samuel García (MC), gobernador de Nuevo León, a quien llamó “dama de compañía”.

“¿Se puede corregir Fox?”, se le preguntó.

“Sí y es que uno tiene que aprender a autolimitarse”, respondió.

“Pero le dijo `dama de campaña´ a Marina Rodríguez”, se le recordó.

“Sí, pero ojalá y no lo vuelva a hacer”, contestó.

En Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal manifestó que los actos que se llevan a cabo de manera extravagante, grosera o de manera indebida tiene un efecto de bumerán, eso se regresa y afecta a quien envía un mensaje así o a quien se porta de esa manera.

“Por eso hay que aprender a autolimitarnos y no odiar y entender que en la política se puede tener adversarios, pero no enemigos, y acuérdense de la frase bíblica `amar al prójimo como a uno mismo´. Y por mucho enojo que haya que respiren profundo, que cuenten hasta 10 o un Tafil, o Passiflorine”.

