La Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza Vera, aseguró que la dependencia a su cargo ha realizado diversas inspecciones a las obras del Tren Maya, en las que se han confirmado diversas irregularidades.

En entrevista con medios de comunicación, al interior de la Cámara de Diputados, detalló que lo anterior han derivado en acciones legales, las cuales, sostuvo tendrán consecuencias.

“Advertimos que hay lugar a formular observaciones que pueden implicar irregularidades por parte de quienes son los que promueven los proyectos”, declaró

Puntualizó que al momento suman 75 visitas de inspección en la materia, en varias de las cuales se iniciaron procedimientos de incumplimiento, sin embargo, explicó que lo anterior está por confirmarse toda vez que cada acta que se levanta a traviesa por un largo proceso que incluye la inspección, el levantamiento de acta, entrega de pruebas, inicio formal del procedimiento, desahogo de más pruebas, y alegatos, entre otras fases.

Indicó que los casos están siendo analizados y una vez que deriven en resoluciones, prevén que haya consecuencias legales: “Sí hay, siempre hay consecuencias legales, sobre todo cuando se incumple y se confirma”.

Mendoza Vera aclaró que no puede dar detalles al respecto porque en tanto no se emitan resoluciones definitivas, los casos deben mantenerse en calidad de reserva.

“No podemos estar ni debemos estar haciendo manifestaciones directas, porque esto puede dar al traste con los procedimientos, sobre todo cuando se hace referencia a los derechos humanos en materia de presunción de inocencia o de debido proceso”, detalló.

La Procuradora criticó que a nivel mediático se ha dicho que la Profepa no está haciendo su trabajo, por lo que insistió en que sí lo hace pero tras bambalinas, pues la función de las procuradurías “no es salir en la foto”.

“Se ha tenido la idea de que la Procuraduría no ha ejercido su función, esto no es exacto, la Procuraduría ha hecho inspecciones, pero debemos guardar reserva, guardar secrecía, las procuradurías no salen en la foto, pero hemos estado trabajando y llevando a cabo las inspecciones correspondientes y hemos estado informando también a los jueces respecto de esta situación”, sentenció.

Blanca Alicia Mendoza acudió a la Cámara de Diputados para participar en la entrega de una Certificación de calidad ambiental al recinto legislativo de San Lázaro por parte de la PROFEPA, el cual fue promovido por el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, Javier López Casarín.

















