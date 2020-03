“Privilegio, servir como una agente de paz de la ONU”

La Mayor enfermera, María del Rosario Cardoso Reyes es una de las 12 mujeres del Ejército mexicano que han participado en Operaciones de Mantenimiento de Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con una estancia de un año en la República africana de Mali.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la también licenciada en Administración Militar destaca las oportunidades que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha ido abriendo a las mujeres que se decidieron por la carrera de la armas, en los últimos años.

De perfil humanista, Cardoso Reyes señala que a diferencia de antes, ahora hay en las filas del Ejército una piloto de un avión F-5 de combate, ingenieras, intendentes y mujeres en las armas de artillería y zapadores, incluso una general.

“Créanme que donde las designaron están haciendo un excelente trabajo porque solamente es tomar la vocación que es el servicio de las armas, aprovechar toda la gama de estudios que se les genera durante su estancia en un plantel militar y proyectarlos una vez saliendo”, afirma.

Con 25 años de servicio, la Mayor originaria de Irapuato, Guanajuato, comparte con orgullo su experiencia en las Operaciones de Mantenimiento de Paz, en las que México, a través del Ejército y la Marina Armada, ha participado en nueve desde el año 2015.

Recuerda que la misión en Mali fue “algo dura, difícil, necesaria eso sí” por los conflictos que atraviesa ese país del occidente de África; nunca había viajado tan lejos.

La Mayor enfermera explica que estuvo en un Cuartel General realizando labores administrativas, durante la misión en la que participaron militares de otros países, que compartieron sus conocimientos.

“Nos permitieron trabajar ahí durante un año. Como mujer, mexicana e integrante del Ejército mexicano, tener la oportunidad de que el gobierno nos integre para apoyar y restablecer la paz en otros países, nos genera experiencia, aunque son conflictos totalmente diferentes a los países que vamos, pero tomamos experiencia para la solución de ciertas situaciones que privan de la paz a gente vulnerable como son mujeres, niños y niñas”, resalta.

Para Cardoso Reyes ser un agente de paz permite un mayor acercamiento con la población, para ayudar a restablecer la paz y seguridad en un país que tiene conflictos.

“De hecho como enfermera, mi perfil es humanista. Eso me ayuda mucho a desarrollarme en esos aspectos, a tener mayor empatía con la gente y si bien no apliqué mis conocimientos de enfermería en ese momento, pero sí los administrativos para con la población, en la misión que me tocó asistir”, indica.



Desde que México retomó su participación en las operaciones, en 2015, 64 elementos de las Fuerzas Armadas han sido desplegados en misiones en África y América Latina, desempeñándose como observadores militares y oficiales de Estado Mayor.

La Mayor María del Rosario Cardoso Reyes asegura que le gustaría participar en otra misión de paz porque desde su creación el Ejército mexicano siempre ha buscado la paz y seguridad.

“Cuando uno apoya a la gente para generarles confianza, para restablecer la paz en un país con la presencia, con pláticas, con las cuestiones administrativas, con el trabajo desde nuestro ámbito de competencia, por supuesto que resulta muy satisfactorio seguir el impulso de generar paz y seguridad, es uno de los principales objetivos de la ONU.

Nosotros, el Ejército mexicano, desde su creación hace 107 años, es también lo que busca: paz y seguridad”.

Afirma que sus metas son seguir aprovechando las oportunidades que el Ejército les está dando tanto a mujeres como hombres. “Como mi ruta profesional, tengo que obtener un siguiente grado, muchos cargos a los cuales puedo aspirar como mujer en el Ejército y más estudios enfocados a una siguiente participación desde la sede de la ONU, que está en Nueva York, hasta cualquier operación de las 13 que tiene desplegadas aún la ONU.

No se termina la oportunidad que tengo, sobre todo yo de seguirme preparando y de las intenciones que tengo de aprovecharlas”.

Y concluye: “El Ejército mexicano acatando políticas nacionales e internacionales ha incrementado la participación de la mujer y muchas de nosotras hemos tomado esas oportunidades que se nos dan de seguir creciendo en el ámbito profesional”.

“Se ha incrementado la participación de las mujeres, dado que somos un poco más del 50% de la población, es muy importante y la oportunidad que tiene la mujer en el Ejército es amplia”.