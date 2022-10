En Coahuila y Edomex, futuro para la alianza: Alito

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, asegura que la alianza Va por México tiene futuro y adelanta que se está trabajando a favor de las coaliciones en Coahuila y el Estado de México y las negociaciones cuentan con el respaldo y consideración a nivel nacional.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Alito consideró que deben seguir siendo una alianza opositora, pues sus logros son indiscutibles y cuestionó: “¿Dónde estarían si no hubieran ganado todas las posiciones PAN, PRI y PRD? Además, dice que el tricolor ha respetado el acuerdo de la alianza y se debe partir de lo que construyeron juntos y no de las diferencias.

Pronostica que la alianza no se romperá y rechaza ser el culpable de su fractura, pues si alguien la ha defendido ha sido él, que puso la coalición por encima de todo. Adelantó que se mantendrán en su postura de rechazar reformas constitucionales que provengan del gobierno, como el caso de la reforma electoral y también votarán en contra del Presupuesto de Egresos para 2023.

¿Cuáles son sus argumentos para impulsar una extensión de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública?

—Es una respuesta para solventar el escenario catastrófico de unas elecciones presidenciales en condiciones de tremenda insolvencia de la Guardia Nacional. Es un anuncio a la delincuencia organizada de que se perseguirán los actos criminales que cometa y con ello inhibir y prevenir acciones que se han sucedido para someter, intimidar y hasta eliminar a quienes se postulan a cargos de elección popular y de su intervención en los comicios.

Permite que el gobierno sucesor del actual pueda iniciar su gestión disponiendo de las Fuerzas Armadas en auxilio de la Guardia Nacional y así evitar una crisis severa al comienzo de su responsabilidad y, desde luego, asumiendo que acelerará la consolidación del perfil civil de las instituciones de seguridad pública.

¿Va por México tiene futuro?

—Tan tiene futuro que venimos trabajando a favor de las coaliciones en Coahuila y el Estado de México. No se debe olvidar que el PRI es un partido de carácter nacional y que las pláticas y avance en las negociaciones aliancistas que tienen lugar en esas entidades, gozan de nuestro respaldo y consideración. Nos mantendremos en torno a rechazar reformas constitucionales que provengan del gobierno y que sean contrarias a los intereses de la sociedad, como es el caso de la electoral. Los grandes cambios electorales se han realizado en el primer trienio de gestión presidencial, como fueron los casos de 1977, 1996, 2007 y 2014.

¿Cuál es la postura del PRI respecto a la permanencia de Va por México?

—Lo que quiero dejar muy claro es que hemos sido, somos y debemos seguir siendo una alianza opositora. Nuestros logros son indiscutibles. En 2021 tuvimos la oportunidad de contener la degradación constitucional a la que el gobierno estaba llevando al país con la reforma eléctrica y seremos un muro de contención para defender nuestra democracia y a nuestras instituciones. ¿Dónde estaríamos hoy si no hubiésemos ganado todas las posiciones que obtuvimos el PAN, el PRI y el PRD juntos?

Cualquier resultado está sujeto a interpretaciones, el PRI es respetuoso, ha respetado el acuerdo con la alianza y sólo tiene reconocimiento a las dirigencias y militancias del PAN y el PRD. Somos disciplinados e institucionales. Para llegar a acuerdos debemos partir de lo que hemos construido juntos y no de las diferencias.

¿Es razonable que lo culpen si se rompe Va por México?

—La alianza no se va a romper. Es comprensible que parte de la opinión pública esté buscando culpables y seguramente encontrarán, pero se anticipan sin tener suficientes elementos. Si alguien ha defendido la alianza ha sido un servidor. Puse la alianza por encima de todo porque estoy convencido de que es el mejor camino para construir un México con más oportunidades. No hay un solo indicador que demuestre que el país está mejor que hace cuatro años.

Si a alguien se debe culpar aquí es a un gobierno que tiene una fallida estrategia de seguridad que ha dejado vulnerable a las familias mexicanas. Tampoco por una supuesta venganza política contra el poder vamos a dejar a México en manos del crimen organizado.

¿Qué espera del PAN y PRD?

—Espero que hagan conciencia sobre el tema. Comprendan que esto es una demanda ciudadana. No hay una sola encuesta nacional en la que la mayoría solicite que el Ejército y la Marina regresen a los cuarteles. La Guardia Nacional no está lista y por lo que hemos evaluado no lo estará en los próximos dos años. Desde hace años, con los gobiernos de todos los partidos, el Ejército ha participado en labores de seguridad. ¿Es lo óptimo? No. ¿Es lo deseable? Tampoco, pero no hay una opción a corto plazo.

Claro que hay riesgos en esto, que no es a lo que debemos aspirar. No debemos dejar de insistir en capacitar y destinar recursos para fortalecer a la Guardia Nacional y a los policías estatales y municipales, pero mientras debemos ser consecuentes y poner por delante el país. ¿O estamos del lado del pueblo de México o de entregar al crimen organizado al país? El PRI, y estoy seguro que el PAN y el PRD, quieren lo mejor.

¿Bajo qué condiciones el PRI se mantiene en la alianza?

—La única condición que siempre se pone sobre la mesa es el respeto. Sin ánimos de señalar a nadie, pienso que hay una sobrerreacción y un intento de linchamiento que daña la confianza y que en la medida que escale será más difícil reencontrar el camino. Somos el partido que construyó este país, por muchos señalamientos que se hagan, con razón o no, entregamos el país en mejores condiciones de las que está. Hemos cumplido, hemos entendido y flexibilizado nuestras posturas para defender y mantener la alianza.

Por respeto al priismo y a su militancia, tengo que decir que algunas reacciones han sido desproporcionadas y que tampoco seremos piñata ni rehén de grupos de intereses que están viendo la aguja en el pajar.

¿Con esta estrategia, quiere ganar de todas, todas?

—No, no se trata de un tema personal, quiero que gane la alianza y quiero que gane la seguridad, la capacitación y que a estados y municipios lleguen más recursos para tener policías que estén a la altura de las circunstancias y los retos que tiene el país. No hay que regatear nada que ayude a que México sea mejor y con contundencia debemos rechazar cualquier tema que afecte nuestra democracia, Constitución e instituciones. Vamos a votar en contra el paquete presupuestal de 2023. Si no hacen modificaciones sustantivas no podemos votar a favor. Si mantienen su propuesta de reforma electoral vamos a votar en contra, como votamos en contra la eléctrica y a la Guardia Nacional.

¿Le preocupa que el PAN, PRD y MC le den la espalda?

—Esos tres partidos fueron en alianza en 2018, esto es algo que ellos deben decidir, no es el PRI el que le está dando la espalda a ninguno. Lo he dicho y lo sostengo, bienvenidos todos lo que tengan un compromiso real de recuperar y rescatar a México. El PAN y el PRI recibimos la misma cantidad de votos en las federales de 2021. Debemos llegar con 19% o 20% cada uno a 2024. Más lo que sume PRD y MC, que no es poco, pero sin amenazas y sin camisas de fuerza que afecten la vida interna de nuestros partidos.

¿Descarta que haya intereses y presiones por el reparto de candidaturas en Estado de México y Coahuila?

—No voy a especular. Sólo diré que el PRI, en su momento, entendió que el PAN no quería alianzas en Querétaro, Guanajuato y Yucatán, bajo la premisa, decían: “No nos necesitaban para ganar”. El PRI declinó en Chihuahua para que la candidata del PAN ganara la gubernatura. El PAN no quiso declinar a favor de nuestro candidato en Nuevo León. Hemos entendido todo.

Somos un partido con mucha experiencia política y con muchos años de gobierno.