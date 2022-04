PRI en San Lázaro: Permitiremos a diputados votar reforma eléctrica a conciencia

En la víspera del debate de la reforma eléctrica, cuyo dictamen se prevé que comience a circular este lunes, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, reconoce que entre las principales preocupaciones de su instituto político destaca la del tiempo, e insiste en que el proyecto sea votado hasta pasadas las elecciones del 5 de junio próximo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Moreira Valdez rechaza la existencia de negociaciones con Morena para aprobar la iniciativa, y adelanta que en su bancada se permitirá a cada legislador “votar a conciencia”, aunque considera que por las convicciones de sus compañeros, la mayoría de los sufragios serán como bloque de contención.

Este lunes se prevé que comience a circular el dictamen de la reforma eléctrica. La revisión inicia el día 11 de abril y se prevé que lo voten en comisiones el 13.

¿Es tiempo suficiente?

—La fecha de votación es independiente al sentido de la votación, es decir, el grupo que hoy tiene más diputados en la Cámara Baja no tiene las dos terceras partes, sí tiene la posibilidad de poder llevar al pleno las iniciativas convertidas en dictamen, pero en el caso de las constitucionales, no tienen los votos necesarios, entonces, se puede votar, pero que se vote no quiere decir el sentido, y esto es lo que pudiera pasar.

¿Pero le parece bien que se haya programado el día 11 para comenzar con la dictaminación?

—Nuestra propuesta siempre ha sido que se discuta esto después de las elecciones, incluso puede ser en los meses de junio, julio, agosto, en algún periodo extraordinario, pero creo que la parte de una contienda sin turbulencias pasa por el hecho de que no se traten este tipo de temas durante el periodo electoral, creo que es mucho más sereno para una democracia dejar que pasen los comicios y luego resolver.

¿Esa será una condicionante para determinar el sentido de su votación?

—Nosotros siempre hemos sido claros, queremos que se vote después de los comicios, y hemos dicho que así como está, nosotros no iríamos en una votación a favor, así como se encuentra, pero tampoco queremos cancelar la posibilidad de que haya una propuesta que beneficie a México y que le garantice al país viabilidad.

Es más, le hacemos un llamado a Morena para, primero, votar después de los comicios; segundo, establecer un diálogo profundo, y tercero, garantizar el desarrollo del país, las energías limpias, nosotros también queremos energía barata, pero agregamos otras cosas: transición energética, seguridad y estabilidad en el suministro eléctrico.

Claro que no nos gustan los abusos, y si los hubo, pues se deben eliminar, por eso insisto, sentémonos a platicar con profundidad, hubo 180 horas de debate de especialistas, no de diputados, sobre lo que puede pasar con el sistema eléctrico, bueno, pues veámoslo mesuradamente y con prudencia.

Morena ya adelantó que podría ceder con cuatro modificaciones concretas. ¿Esas propuestas le llenan el ojo al PRI?

—Necesitamos ver todo el contexto, necesitamos la seriedad de documentos y no solamente declaraciones, debe verse por escrito porque es un sistema estratégico de este país, una coma, una palabra, una mala sintaxis puede significar muchísimas cosas distintas a la idea original, entonces esa es nuestra propuesta, insisto, primero, discutir después de las elecciones, hacer desde ahora una reflexión, no estamos hablando de un año, hablamos de 45 días, 50 días, puede ser un periodo extraordinario.

¿Entonces, el tiempo es la principal prioridad del PRI en este momento; si lo quieren votar el 13, lo harán en contra?

—Nosotros proponemos eso, a nosotros no nos gusta hablar en negativo, proponemos eso y hacemos un llamado para que se acepte, no es que estemos en contra por el día, por la fecha, yo creo que esas son cosas secundarias y el país no puede estar discutiendo porque sea un día u otro, se tiene que discutir primero si es necesario; segundo, si es bueno; tercero, si va a tener resultados prácticos y aceptables para la comunidad.

Rechazo esa disminución del debate legislativo que se hace a fechas y a días; cuando nosotros decimos después de la elección, es porque hay un contexto que no permite una reflexión correcta.

¿Si se vota el 13 será fast track?

—Yo diría que no es la mejor manera de legislar, pero además no tiene por qué ser un fast track, en el PRI no estamos diciendo que esto se vaya a la eternidad en el debate, son 50 días más, y estamos actuando como siempre hemos sido, un partido serio.

¿Se especula sobre una negociación con Morena, habrá PRIMor?

—Ninguna negociación que ustedes no conozcan, nuestra postura es clara y sostenemos que se debe ampliar el debate legislativo, y hemos dicho que así como está, nosotros no iríamos en una votación a favor.

¿Llegado el momento, los diputados del PRI votarán en bloque?

—Es importante que todos estemos atentos a las situaciones objetivas que se discutan, porque en el ambiente hay muchas turbulencias provocadas por intereses que tratan de influir de una manera u otra a los diputados, y el diputado tiene que reflexionar si cada punto que se propone es bueno o es malo para la mayor parte de los mexicanos, no para un sector, no para un grupo, y tendrían que hacerlo a conciencia, en nuestro partido vamos a salir unidos, tenemos una dirección nacional que va dictando, como dice su nombre, directrices y bueno, queremos una discusión y una reflexión profunda.