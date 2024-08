Tras reconocer que el PRI tiene que replantear su relación con el poder y ser más cercano a la gente, el reelecto presidente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, arremetió nuevamente contra sus críticos y aseguró que el tricolor arrastra un desprestigio ajeno, provocado por sus antecesores que cometieron errores y actos de corrupción.

En entrevista, Moreno Cárdenas, rechazó las descalificaciones de Dulce María Sauri, Enrique Ochoa y Pedro Joaquín Coldwell, y reiteró que militantes priistas exigen que se expulse a los expresidentes que se opusieron a su reelección y que han dividido al partido y difamado a su dirigencia.

El líder tricolor se deslindó del proceso para sacar del partido a esos exdirigentes y dijo que la decisión no le corresponde a él, sino a la Comisión de Justicia partidaria.

“El Comité Nacional no expulsa. Quien toma determinaciones cuando hay una conducta que no atiende la responsabilidad de la Comisión de Ética y de Justicia Partidaria son esas comisiones plurales y de representación.

“Yo creo que en un partido como el nuestro se vale no estar de acuerdo, se vale pensar distinto, se vale la inconformidad, eso en un partido plural como el nuestro se puede. Lo que hay que atender es no atentar contra la unidad del partido, es no pretender dividir al partido, y al final del camino si me preguntan si hay solicitudes de proceso para la expulsión de quienes han manifestado una campaña de mentiras, de calumnias y difamación, sí, las han presentado ante los órganos del partido.

“En su momento se les tiene que dar trámite, se les dará trámite y habrá una resolución como siempre se hace. Al final, quienes deciden en este órgano, quienes participen y si caen en el supuesto de estar atentando o con el catálogo que no puedes violar en nuestros estatutos, pues claro que la sanción es esa (la expulsión)”.

Alejandro Moreno insistió en que en esta nueva etapa, lo primero que se debe atender es “la relación que tenía el PRI con el poder, es la relación de ser un partido opositor, es la de ser un partido que esté cercano a la sociedad, de encabezar nuestras causas”, tras reconocer que en el pasado, el partido apoyó reformas que le hicieron daño y lo alejaron de la gente.

