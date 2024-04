En Morena no se ponen de acuerdo en quién tuvo la culpa de que en la sesión ordinaria de ayer el pleno discutiera un dictamen con cambios de fondo que la Comisión de Seguridad Social no aprobó.

En un principio, el coordinador de la bancada guinda, Ignacio Mier, señaló al personal técnico de la propia comisión, pero más tarde, su compañera de partido y presidenta de la comisión, Ivonne Cisneros, culpó a la Mesa Directiva.

En diversas entrevistas, la diputada Ivonne Cisneros (Morena) culpó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de haber cambiado el dictamen que les enviaron, y que fue regresado ayer, después de que el PAN denunció cambios que establecían traspasar todas las Afores al Fondo de Pensiones del Bienestar.

No obstante, negó que la presidenta Marcela Guerra haya tenido que ver en dicha equivocación, y señaló como responsable del error al “área técnica de la Mesa Directiva”.

“Yo soy la presidenta, y yo remití a través del procedimiento correcto, que es a través de un disco que se remite el proyecto correcto. En el proyecto de Mesa Directiva, la Mesa Directiva, efectivamente, público algo diferente a lo remitido por la Comisión de Seguridad Social”, dijo.

Añadió que en este momento no es importante buscar al culpable de cambiar el dictamen, que hubiera representado un grave error de haberse aprobado, sino que los legisladores se deben concentrar en la reunión extraordinaria de hoy de la Comisión que preside, para volver a votar el dictamen que ya habían aprobado el pasado lunes 15 de abril.

“En esta sesión se hará, efectivamente, la aclaración de que no hay cambio alguno en el dictamen, ni tampoco el entregado a Mesa Directiva. Probablemente hubo ahí, ya en su momento se verá, pero me parece que no es lo sustantivo, alguna confusión de alguien, no lo sabemos porque no hemos entrado a ese análisis, no creo que sea en este momento lo esencial, de tal manera que hay una diferencia entre lo entregado y lo publicado”, dijo Cisneros.

Cabe recordar que ayer, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, culpó del error al personal técnico de la Comisión de Seguridad Social, que provocó que se suspendiera la discusión en el pleno, y se regresará a la Comisión.

“Fue un error humano que se corrige, como todos los errores. Si hubiera otra intención no estaremos reponiendo. El equipo técnico (de la Comisión de Seguridad Social), no corresponde el disco que enviaron, enviaron el del proyecto sin los cambios”, afirmó.

