Las y los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, encabezaron la presentación del libro “Directorio Legislativo de México: Quiénes son nuestros Legislativos y cómo nos representan (2021-2024)”, cuyo objetivo es allegar a la población de información sobre sus representantes en el congreso, sin embargo, el hecho molestó a la diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén, quien reclamó a la fundación argentina por arrogarse el derecho de auditar a legisladores mexicanos.

En pleno evento, realizado al interior del recinto legislativo de San Lázaro, la legisladora cuestionó a quienes hicieron la publicación, que contiene preguntas como número de iniciativas presentadas, número de colaboradores, actividades empresariales de las y los legisladores, donaciones, e ingresos, entre otras cosas.

“Así como ustedes se arrogan el derecho de auditarnos, nosotros queremos saber quiénes son ustedes”, cuestionó a la Directora de Comunicación para América Latina de la Fundación Directorio Legislativo, Consuelo Aranciaga.

E incluso, lanzó una serie de cuestionamientos para las y los integrantes de la fundación: "¿Queremos saber, y yo haré estas preguntas de manera formal, cómo están constituidos legalmente, qué tienen como contraprestación, cuáles son las fuentes de financiamiento?", arremetió.

En respuesta, Consuelo Aranciaga reviró: “Como se darán cuenta, no es fácil ser una organización en América Latina que pide transparencia. Todos los datos que pidió la diputada están en nuestra página, tenemos el orgullo de ser una organización de la sociedad civil reconocida en Argentina, tanto en el congreso como por los medios de comunicación”

Agregó que la tarea de la Fundación Directorio Legislativo es pedir información, “información que debe tener el ciudadano a pie para elegir a sus congresistas”.

Pérez-Jaén volvió a reclamar, ahora bajo el argumento de que en el formulario que recibieron las y los diputados mexicanos, se les hicieron preguntas como género, fecha de nacimiento, datos del cónyuge, “que excede los principios de transparencia y protección de datos”.

Por ese motivo, la Directora de Comunicación para América Latina de la Fundación aclaró: “toda la información que se les pidió fue de manera completamente voluntaria, ustedes tienen todo el derecho de no completarla y de no transparentar los datos que no quieran”.

Incluso, explicó que en la edición mexicana, de 628 congresistas (diputados y senadores) solo 101 respondieron (menos de 20%), mientras que en la misma edición para Colombia respondieron 208 de 306 congresistas (más de 70%) y en Argentina lo hicieron 264 de 329 (más de 80%).

Finalmente, el Presidente de la Comisión de Transparencia, Juan Carlos Romero Hicks, reconoció que el poder legislativo suele ser invisible para la población, por lo que celebró la edición del libro.

“Cada vez nos falta más presencia y cercanía con los ciudadanos. El acceso a la información es un derecho que tenemos que potenciar, que la edición nos acerque, porque los diputados necesitamos reconocer que necesitamos abrirnos, necesitamos humildad, prudencia, humildad, inclusión y mucho sentido común”.

