Presentan libro “4T Claves para descifrar el rompecabezas”, una crítica al proyecto de AMLO

Descrito como una crítica constructiva y rigurosa del proyecto de la cuarta transformación, realizado de buena fe y que el Presidente no tiene que verlo como un texto que busque desgastar su proyecto, sino todo lo contrario, así fue presentado el libro “4T Claves para descifrar el rompecabezas”.

En una presentación virtual, los compiladores del libro, Blanca Heredia Rubio y Hernán Gómez Bruera, señalaron que el texto resulta importante e interesante porque logra compilar a 18 autores que redactan desde diferentes sectores de la sociedad para analizar, pero sobre todo para cuestionar el ejercicio gubernamental que ha realizado la llamada cuarta transformación en estos años de gestión.

“Este libro nace en una comida, en la charla nos dimos cuenta que queríamos entender a un líder político que nos interesa mucho y nos dimos cuenta que no podíamos seguir explicándolo desde los adjetivos, queríamos entender sus decisiones como Presidente y nos da mucho gusto que los autores que hayamos pensado desde el inicio, sean los que aceptaron unirse a este esfuerzo colectivo”, señaló Hernández Bruera.

Por su parte, Blanca Heredia dijo que el libro como un deseo de entender el proyecto tan prometedor de Andrés Manuel López Obrador, con el deseo de hacer preguntas y de obtener respuestas, aunque para muchos y después de leer el libro se tengan más preguntas que respuestas.

“Por eso quisimos realizar lo que por mucho tiempo llevaba gestándose en nuestras mentes, porque pensamos en voces que nos explicaran desde la parte social, desde la parte política, la parte trabajadora, hasta la parte feminista ¿qué estaba pasando con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador?”, precisó.

En tanto, Sofía Vázquez dijo que el libro, antes de ataca buscaba entender al proyecto de la cuarta transformación, por los temas que habla que van de lo general a lo particular, y que genera más preguntas que respuestas.

“Sin duda es un libro que tendremos que volver a leer en unos años, para hacer una comparativa de lo redactado con lo que sucederá”, comentó.

Los ponentes invitaron a las personas a adquirir el libro, no sólo las personas que no estaban de acuerdo con el proyecto del presidente, no sólo las personas que estaban de acuerdo con él, sino a todos para realizar un verdadero ejercicio democrático de pensamiento.

