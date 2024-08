El presidente Andrés Manuel López Obrador, actores políticos y gobernadores de México felicitaron a Claudia Sheinbaum Pardo tras recibir la constancia que la acredita como presidenta electa, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), como fue el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien compartió un mensaje a través de redes sociales.

“¡Felicidades! Será la primera mujer en ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, lo cual representa un acontecimiento histórico que evidencia el notable progreso de nuestro país. Confío en que trabajaremos juntas para seguir avanzando en beneficio de los chihuahuenses. Tiene mi apoyo y total disposición para continuar con los proyectos estratégicos prioritarios para el estado de Chihuahua”, dijo.

El presidente López Obrador manifestó que aunque no asistiría a la ceremonia estaba feliz de que Sheinbaum fuera acreditada como la primera presidenta de México.

“Estoy muy contento, estoy feliz, feliz, me da mucho gusto y, repito, no es sólo el hecho de que haya triunfado una mujer de nuestro movimiento, fundadora del movimiento de transformación, es que creo que esto va más allá de intereses de grupos de partidos. Claudia Sheinbaum es una mujer preparada, sensible, honrada. Es lo mejor que le pudo haber pasado a nuestro querido pueblo mexicano, esto es bueno para todos”, celebró.

El Consejo Nacional de Morena publicó un comunicado en el que felicitó a la próxima mandataria y lo describió el acto como un momento estelar en el proceso de transformación de la vida pública.

“Con usted al frente del destino de nuestra patria habrá de renovarse la convicción de que con trabajo a ras del suelo y con el compromiso prioritario con los que menos tienen es posible un México mejor”, señaló el consejo.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien asistió a la ceremonia de entrega, publicó un video felicitando a la próxima presidenta de México y escribió: “Este día quedará marcado en la historia de nuestro país y del mundo como un triunfo del pueblo de México. Después de 200 años tenemos como legítima presidenta de la República a una mujer, y claro, una mujer de izquierda, transformadora, de lucha social y con un profundo sentido humano. Hoy, que recibe su constancia, en Sinaloa le decimos: ¡felicidades, presidenta!”.

La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, también celebró la entrega de constancia a través de redes sociales y se dijo profundamente emocionada y agradecida de acompañar a Sheinbaum en un día histórico para México.

A su vez, el aún dirigente nacional de Morena y próximo titular de la SEP, Mario Delgado, aseveró que el día de ayer fue histórico, pues por primera vez en la historia del país una mujer recibió por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la constancia de mayoría que la acredita como presidenta electa de México.

“Es un orgullo que la portadora de tan grande honor sea Claudia Sheinbaum, militante y fundadora de nuestro movimiento. Gracias al pueblo de México que, de manera libre y democrática, votó por la continuidad de la transformación”, dijo.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, felicitó a la exjefa de Gobierno con motivo de la declaratoria de presidenta electa y reiteró su disposición para trabajar de manera intensa a favor del país: “contando siempre con nuestro apoyo y solidaridad”.

Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, compartió en su cuenta de X que “oficialmente tenemos a la primera presidenta electa de México. La persona más votada de nuestra historia. Una mujer que hará historia con amor al pueblo, inteligencia, principios y eficacia. Se vale llorar de emoción”.

Todos los gobernadores miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) también expresaron su “más cálida felicitación por este evento histórico en lo personal y para el país”.

Asimismo, reiteró la disposición para trabajar al lado de Claudia Sheinbaum en favor del país.

Claudia Zavala, consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE), compartió unas fotografías de la ceremonia y escribió en su cuenta de X: “Los consejeros del INE México acudimos a la sesión solemne de la Sala Superior del TEPJF en la que se entregó a Claudia Sheinbaum la constancia de mayoría y validez que la acredita como presidenta electa. Se trata de un momento histórico, pues por primera vez en la historia de México una mujer ocupará la Presidencia de la República”.

La senadora y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero dedicó algunas publicaciones para felicitar a Sheinbaum Pardo: “Es tiempo de mujeres transformadoras ¡Enhorabuena, presidenta electa!”. En otra, escribió: “Por primera vez en nuestra historia tenemos una presidenta. Este es un día para la posteridad”, aseguró.

El gobernador electo del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, publicó en su cuenta de X que acompañó a Claudia Sheinbaum Pardo al Teatro Metropólitan “para festejar junto con el pueblo de México la legitimidad de su triunfo”.

Además, compartió dos fotografías de la presidenta electa y una en compañía de Clara Brugada y Delfina Gómez.

“Estoy muy orgulloso de ser testigo de este acto sin precedentes en el que una mujer transformadora liderará los destinos del país. Reconozco y comparto su visión de una nueva era con un México más próspero que, sin duda, bajo su liderazgo vamos a construir”, agregó el chiapaneco.

La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya dedicó unas palabras a Sheinbaum Pardo en su cuenta de X:

“Hoy es un día histórico, tenemos a la primera presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, luego de que el TEPJF le entregó la constancia de mayoría. Muchas felicidades”.

