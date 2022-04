Pregúntale a la corcholata favorita

Siguiendo la línea de "la mañanera" de Palacio Nacional, "Aló presidente" de Hugo Chávez y otros innovadores ejercicios de comunicación transversales, democráticos, plurales e informativos con sus fanáticos, perdón, el pueblo bueno y sabio, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México estrenó en su conferencia de prensa habitual la sección #PregúntaleASheinbaum, con la que responde a las inquietudes de usuarios de las benditas redes sociales e incluso, dijo, a los bots de los "conservadores" y "adversarios" que ya sabemos, se atreverán a tratar de criticar sin argumentos la gran transformación encabezada por el líder supremo e infalible.

De esta forma, la jefa de Gobierno respondió a la muy oportuna y precisa duda en torno a lo que sería, poco después, su participación en el "mitin informativo sobre la reforma eléctrica" que se transformó en un virtual cierre de campaña de la cuatro tés para promover la consulta de revocación de mandato de hoy -milagros de la democracia, dirán algunos- en plena semana laboral, para explicar que pidió el día a fin de poder asistir al magno evento en el Monumento a la Revolución. Además, subrayó que como servidora pública tiene derecho a opinar sobre "este importante tema para los mexicanos" (la reforma eléctrica, claro está).

Aprovechando la transparencia, tolerancia e indeclinable voluntad de apertura que ratifica la nueva sección, El Foco adelanta las preguntas que formulará a la jefa de Gobierno, tras aclarar que se trata de un ciudadano independiente de vidrio, gas y metal por cuyos alambres corre la energía eléctrica tan mencionada últimamente, sin ninguna relación con las insidiosas "granjas de bots" que han sido desenmascaradas en su momento por el renovador de la CFE:

- ¿Por qué al "mitin informativo" acudieron miles de personas que, ejem, cuando Morena estaba en la oposición sus dirigentes habrían caracterizado como "acarreados"? ¿Le parece ético que el poder aún siga recurriendo a esta práctica?

- ¿Todavía cree que son "campañas de desprestigio" los cuestionamientos puntuales y objetivos a su administración, como ocurrió cuando se reveló que los enfermos de Covid-19 fueron tratados con un desparasitante?

- Al ser una de las "corcholatas favoritas" para la sucesión en 2024, de acuerdo con el salvador de los energéticos nacionales, quien se definió como el "destapador", ¿se compromete a garantizar que su eventual gobierno será inmune a cualquier influencia y/o presión política del expresidente?

OCURRIÓ EN ANTROPOLOGÍA

Besar y lamer esculturas también es arte

La vida cultural en nuestro país de pronto tiene episodios bizarros y surrealistas, podemos recordar a la crítica de arte Avelina Lésper que hace dos años fue acusada de destruir con una lata de refresco una instalación de Gabriel Rico; el último escándalo tuvo como escenario no una suntuosa galería privada dedicada al modernismo, sino el propio Museo Nacional de Antropología, donde Pepx Romero besó y lamió piezas prehispánicas patrimonio de México y la humanidad para rechazar la venta de obras similares en subastas francesas.

Romero explicó a este diario que las imágenes de su performance "Mexique 2022" en las que aparece prodigando ósculos a cerca de 30 piezas, a algunas de forma directa y otras sobre su vitrina, fueron parte de un trabajo más amplio que se grabó el 2 de abril y en el que hubo visitantes al museo -considerado uno de los más importantes de su tipo a nivel global- "que se quedaron observando", pero declinó hablar sobre la actitud de los vigilantes y sí, acaso, tuvo el permiso de las autoridades de Antropología o de alguna otra institución.

Comentó que ya en 2019 expresó su protesta en el mismo París e insistió en que debemos preguntarnos "cómo es que han llegado a las manos de los subastadores [las piezas] y cómo se denigra nuestro pasado prehispánico volviéndolo un simple objeto de decoración". El duranguense se desmarcó asimismo de la campaña oficial de protección al legado artístico, aunque participó en el programa "Contigo en la distancia" de la Secretaría de Cultura y también usa la frase "mi patrimonio no se vende", que acuñó la dependencia dirigida por Alejandra Frausto.

Hablando de los responsables de conservar y proteger esos tesoros, Diego Prieto, director del INAH, afirmó que no hubo daños a los mismos y que no hubo "ninguna falla en los sistemas de seguridad" del museo, al que llamó el "más seguro" del país y que Romero recorrió con tres personas que grabaron su performance durante una hora en cinco salas, correspondientes a las culturas del Golfo, mexica, teotihuacana, tolteca y de Oaxaca. Prieto agregó que "en ningún museo del mundo cada visitante tiene un vigilante a su lado" y que "acercarse a una pieza a una distancia tan cercana no es correcto, pero en cualquier museo del mundo es posible". ¿Será? Habría que preguntar en el Louvre, ya que aludimos a París, en el British Museum -al que los griegos exigen la devolución de muchas obras- o en el Prado de la vilipendiada madre patria.

En fin... Jannen Contreras, especialista de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, advirtió que las piezas que Romero lamió podrían tener residuos de los químicos usados para fumigar las instalaciones; detalló que para limpiar las esculturas se utiliza una "saliva artificial" que contiene enzimas que ayudan a retirar materiales proteicos como "excremento de mosca", grasas y azúcares, "pero nunca la dejamos, siempre la limpiamos".

DURO DIAGNÓSTICO DE LA CNTE

El Presidente, neoliberal y populista

A la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no le bastó que ya saben quien liquidara la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, ni que encargara la responsabilidad de los materiales pedagógicos de la SEP a Marx Arriaga, famoso por declarar que el acto de la lectura, por mero placer, "es capitalista", pues a tres años de respaldarlo en la campaña electoral, ahora sostiene que su "régimen político" es de "continuidad neoliberal" y lo tacha de "administrador de la política rentista, asistencialista y autoritario".

Nuestro diario obtuvo el "documento orientador" del II Congreso Nacional Político-Educativo de la CNTE que se realiza este fin de semana, en el que se establece, para los maestros radicales en serio que militan en sus filas, que el jerarca de la cuatro tés "más allá de su investidura presidencial, maneja un discurso populista, sesgado y tendencioso, que aprovecha siempre", e incluso, cosas veredes Sancho, afirma que "todos aquellos que no coincidan con su gobierno son acusados de opositores", como le pasó a la misma coordinadora al ser comparada "con la organización de derecha Frenaa".

El documento también recalca que la inseguridad es una de las mayores preocupaciones ciudadanas. "Desapariciones, asesinatos, secuestros y asaltos parecen ser el común denominador; esto ha ocasionado que miles de familias se vean desplazadas. Sólo en 2021 se registraron 33 mil 308 asesinatos. En lo que va del año, el continuo homicidio de periodistas, activistas y civiles preocupa de manera alarmante", expone.

Imposible no coincidir con muchos de los señalamientos de la CNTE; otra cosa es si serán la plataforma para una nueva ola de exigencias al "sistema capitalista" que ha sido tan tolerante con los profesores que, por ejemplo, bloquearon durante tres meses vías férreas en Michoacán asestando un golpe descomunal a la economía del país y la actividad comercial en el puerto de Lázaro Cárdenas. ¿Qué pensarán al respecto los acelerados e ingenuos de gabinete y de cafés en Coyoacán y la Condechi que creen que con su apoyo al oficialismo están haciendo la revolución?

NUMERALIA

19

años se cumplieron el sábado de la destrucción y saqueo del Museo de Iraq en Bagdad, en el marco de la invasión de Estados Unidos y sus aliados al país árabe.

0

Número de primeros ministros de Pakistán que han logrado cumplir su mandato de cinco años, desde que el país se independizó de Gran Bretaña en 1947.