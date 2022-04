PRD en San Lázaro: En reforma eléctrica, lo que quieren es una bandera electoral

Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, advierte que la propuesta de Morena para votar la reforma eléctrica el 13 de abril es prácticamente “una invitación a que votemos por el no”, y sólo usar el tema como una bandera electoral de cara a los comicios del 5 de junio.

En entrevista con EL UNIVERSAL adelanta que incluso, si Morena agregara “al vapor” las propuestas de Va por México, no la acompañarían porque “es materialmente imposible hacer algo bien en tan pocos días”.

El legislador descarta que el PRI secunde a Morena para que la reforma eléctrica se avale en sus términos o con una “maquillada”.

Este lunes se prevé que comience a circular el dictamen de la reforma. Empezarían a revisarlo el 11 de abril y se votaría en comisiones el 13, ¿es tiempo suficiente?

—Yo creo que si lo quieren hacer así, no van a tomar en cuenta ni lo del parlamento abierto porque es materialmente imposible incluirlo, analizarlo y condensarlo, ni la opinión de nosotros porque seguimos sin conocer el dictamen en su totalidad.

Queda evidenciado que hay imposición hasta cuando no tienen los votos. No se construye así una reforma de esta envergadura.

Si quieren que votemos a favor, pues debemos construir algo en lo que todos estemos de acuerdo, no “toma esto y a ver si le cambias algo y si no, entonces vótame en contra”. Yo encuentro visos de que lo que quieren es una bandera electoral porque el proceso empiezó el 3 de abril, la revocación de mandato el 10 y lo quieren llevar al 14 o 15 sabiendo que como está y en este periodo, no va a pasar, y así lo hemos determinado PRD, PAN y PRI.

¿Usted sí ve fast track o albazo con el tema con los tiempos?

—Yo creo que sí. Están muy decididos ya con la instrucción de un jefe que les dijo ni le muevan y ni en un extraordinario. Se les olvida que somos un poder autónomo. Yo no acepto que el Presidente nos diga “me la van a dictaminar y me la dictaminan rápido”. Para eso somos legisladores, habría que escuchar a todas las voces, pero parece que no se entiende que no tienen los votos, pero advierto que será la primera ocasión en que se le diga al Presidente: “No, así no”.

Ignacio Mier ya dijo que están dispuestos a hacer cuatro modificaciones concretas, ¿esto le llena el ojo al PRD?

—Necesitaríamos conocerlas primero. Las ha enunciado, pero no está la reforma como para que sea de platica.

Nosotros le pedimos formalmente al coordinador Mier Velazco, a quien le tengo mucho respeto, pónganlo en el papel y denos tiempo para analizarlo, para hablarlo con nuestros asesores, con nuestros diputados, con nuestros votantes, para entonces construir una reforma. Pero sí necesitamos verla. A mí me parece muy apresurado; es una semana, no tenemos el texto, el Presidente ya dijo que no quiere cambios, pero el coordinador Mier Velazco que sí, ¿a quién le hacemos caso? Me parece que hacerlo así no les va a salir bien.

¿Dada la importancia que plantea de discutirlo ampliamente, si se quiere votar el 13, ustedes lo harán en contra?

—Si esto lo proponen el día 13 así como está, lo vamos a votar en contra y no hay manera de que el 11 realmente sean tomadas en cuenta las banderas de nuestros partidos. Cuando vimos la reforma de 2013, aun estando en contra, yo le señalé al oficialismo errores de redacción que tenía la propia reforma, porque es un mundo de información y los que redactan son humanos, entonces requiere verlo con lupa, no decir “en una semana queda y córrele y apúntale aquí y táchale acá”. No, así va a salir mal.

Nosotros pondremos en la mesa los temas que al PRD y que al bloque Va por México le interesan, pero incluso si los metieran al vapor, no lo vamos a permitir. Con una maquillada y en época electoral, no vamos a acompañar la reforma.

¿Temen porque pueda haber PRIMor?

—No, nuestra alianza está más sólida que nunca.

Hábleme por favor de la propuesta de reforma que plantearán

—Cada partido de Va por México pondrá en la mesa sus propuestas y se van a integrar. Por parte del PRD traemos el tema de la transición energética. Una definición de cuánto de lo que gane CFE y los privados debe ser destinado a la transición; en qué periodo México deberá tener 10%, 20%, 50% y 100% de energías limpias y renovables; cuál es el marco jurídico o el incentivo para los empresarios que decidan utilizar electricidad emanada de energías limpias, bonos de carbono. Todo el tema de la transición con el mismo detalle, ahínco y ganas que ellos tienen de que la CFE lleve la rectoría de la electricidad.

También pondremos énfasis en la tarifa. Si puede bajar, si destinamos recursos para la modernización de las plantas de CFE.

¿Llegado el momento de la votación, el PRD irá a favor o en contra?

—Podemos construir si no hay imposición, pero el autoritarismo a veces pretende imponerse aun sin los votos. El Presidente debe entender que el espíritu de la norma constitucional, de necesitar dos tercios de la Cámara, es precisamente para que la mayoría de la Cámara de Diputados estemos de acuerdo. Si lo manda a rajatabla, a su estilo “ni una coma”, se está equivocando.

Si lo que realmente quiere es una reforma para el bien de todos los mexicanos, hay que convencer a la oposición, hay que construir algo juntos que funcione. Y si lo que quiere es un pretexto para culparnos de que no se aprobó y que por eso los precios no bajan, pues que intenten subirlo así. No va a pasar.