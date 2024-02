El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Edmundo Perusquia, difirió para el 26 de febrero a las 10:00 horas la audiencia de juicio abreviado de cinco mujeres (acusadas por asociación delictuosa), quienes pertenecen probablemente a la célula criminal implicada en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, el 15 de diciembre del 2022.

Debido a que la Fiscalía General de la República (FGR), no expuso los elementos probatorios del delito que se les atribuye.

En la audiencia que tuvo una duración de más de cinco horas, el juzgador manifestó que no advertía la asociación delictuosa.

“Creo que no traen bien puesto el asunto, ya me llevó por otros lados, hasta el momento no he advertido ninguna asociación delictuosa”, aseveró el juez y requirió la presencia de la defensa de las imputadas, de la FGR y del abogado del periodista.

Lee también: Caso Ciro Gómez Leyva: defensa de 5 mujeres ligadas al atentado del periodista pide reducción de condena a 3 años y multa por 10 mil pesos

El juez explicó que pasaría la audiencia para el 28 de febrero a las 13:00 horas, sin embargo, los abogados señalaron que una de las detenidas, Leslie Soledad Gómez, tiene un embarazo avanzado y se optó por el 26 de febrero.

Al iniciar la audiencia la FGR planteó al juez la reducción de la pena a 3 años 11 meses y 26 días de prisión, así como una multa de 10 mil 772 pesos.

Las involucradas en el caso son: Junuén Elizabeth Flores, Daniela Amairani Salgado, Leslie Soledad Gómez, Tania Jacqueline Calzada y Elizabeth Ramirez.

Al concluir la audiencia, el abogado de las detenidas, Raymundo Álvarez, dijo que la finalidad era llevar un procedimiento abreviado, sin embargo, hubo una serie de inconsistencias con la Fiscalía en la exposición que realizaron y lamentablemente se tuvo que suspender.

Lee también: Ciro Gómez Leyva entrevista a defensor de sus agresores; abogado señala negligencias

“Esto para que la Fiscalía aporte esos datos de prueba que tienen que exponer para que el juez pueda autorizar precisamente el procedimiento abreviado, dar por terminado este proceso".

“Como defensa nos queda claro que es un cúmulo de datos de pruebas bastante grande, la Fiscalía cometió una serie de inconsistencias”, precisó.

Cabe señalar que el pasado 7 de febrero el juzgador pasó la audiencia de los 13 implicados en el intento de homicidio que sufrió el periodista, para el 12 de marzo.

La defensa de los imputados y la FGR acordaron realizar el 8 de febrero una reunión de trabajo, en las instalaciones de la dependencia, para buscar acuerdos probatorios y agilizar el debate de las pruebas.

Lee también: Ciro Gómez Leyva: aplazan audiencia de 13 detenidos para marzo; agradece el periodista trabajo de la FGR

En esa audiencia el juez concedió, que, de las 13 personas las cinco mujeres podían llevar su caso en juicio abreviado para declararse culpables y obtener una pena mínima.

En el caso de Pool Pedro Francisco Gómez “El Pool”, Juan Antonio Cisneros “El Dedotes”, Israel Jiménez “El Yeyé” y Héctor Eduardo Martínez “El Barth”, este último disparó en nueve ocasiones al auto del periodista, seis impactos de bala en el cristal y tres en el parabrisas, y son acusados de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, así como asociación delictuosa.

Mientras que, a Aniceto Escárcega, Sergio David Berlanga, Erick Hazael Ramos y Cinthia Martínez, se les señala de asociación delictuosa.

En su intervención el fiscal Ricardo Sánchez dijo que cuentan con 67 testimoniales, 48 periciales, 234 documentales y otras 225 diversas pruebas con un total de 574.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul/rcr