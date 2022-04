Oposición se acuartela en San Lázaro, pero Morena les cambia la jugada

A unas horas de haberse aprobado la reforma eléctrica al interior de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía, panistas, priistas y perredistas se alistaban para pernoctar en la Cámara de Diputados y evitar “madruguete” por parte de manifestantes, quienes presuntamente planeaban impedirles el acceso a la sesión de hoy en el pleno. Ante el escenario y la advertencia de la oposición de que votarían en contra, Morena y sus aliados decidieron posponer la sesión para el domingo 17 de abril.

Fue el coordinador de Morena, Ignacio Mier, y sus aliados del PT y PVEM, quienes solicitaron que se convocara a reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en calidad de urgente. En punto de las 19:00 horas, los líderes se encontraron a puerta cerrada y tras dos horas, informaron sobre el acuerdo.

“Estamos en contra de que se haya pospuesto el debate. El acuerdo fue a solicitud del presidente de la mesa, el diputado Sergio Gutiérrez. El partido que tiene más diputados y sus aliados tienen mayoría, entonces pueden hacerlo, pero también se votó bajo el acuerdo de que no puede haber sesión antes para evitar algún albazo”, explicó el presidente de la Jucopo, Rubén Moreira.

Leer también: De noche y desde San Lázaro PAN lanza reto a Morena: "esta reforma no la van a ganar"

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, aseguró que el acuerdo busca que se siga “socializando” el dictamen.

“Ha habido solicitudes de que haya una mayor socialización del dictamen que ya está circulando con las adecuaciones que se hicieron. Permitirá socializar y que las y los mexicanos estén empapados del nuevo decreto, por lo que habrá sesión de publicidad el domingo por la mañana; inmediatamente se cierra y se convoca a la sesión para la discusión del proyecto de decreto que contiene la reforma eléctrica”, puntualizó.

Y descartó que ello represente un albazo: “Yo no lo veo así. Yo veo un acto de posponer para que haya mayores elementos para que las diputadas y los diputados puedan razonar su voto a favor o en contra”, apuntó.

Por su parte, el coordinador del PAN, Jorge Romero, advirtió que Morena y sus aliados “están postergando lo inminente”.

“Esto es la no aceptación de algo que es inminente, rechazar la reforma eléctrica. Esas supuestas reservas que suben, disque apoyándose en nuestra propuesta, no corresponden con nuestra propuesta. Que la mayoría le haga como quiera, no cuentan con la mayoría y no cuentan con nuestro apoyo en esta reforma eléctrica”, aseveró.

“La reforma eléctrica no va a pasar, no importa qué día o a qué hora la quieran votar”, agregó el panista Santiago Creel.

Por su parte, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, adelantó que su bancada “seguirá en la postura de votar en contra en el bloque Va por México. Es una falta de respeto al tiempo de los diputados”, expresó.

Las y los legisladores de la oposición estuvieron llegando desde la tarde con maletas en mano para pernoctar en sus oficinas. A algunos se les observó con almohadas, cobijas y hasta petates para pasar la noche.

“No vamos a permitir que no tengamos el acceso el día de mañana; no vamos a correr riesgos, la Ley Bartlett no va”, declaró el legislador perredista Marcelino Castañeda, a quien se le vio con un petate.

Pese a ello, Rubén Moreira adelantó que el sábado en la noche, las bancadas de Va por México harán lo mismo, por lo que “sólo se pospuso la pijamada”.

Leer también: SAT: devoluciones exprés

“Desde el sábado en la noche estaremos aquí nuevamente para evitar que alguien falte. Sólo se pospuso la pijamada”, bromeó.

El líder priista no descartó que Morena y sus aliados sigan “pateando el bote”, debido a que su mayoría se los permite.

“La mayoría tiene muchas posibilidades; o sea, tiene la posibilidad de someter otra vez a votación para posponer, tiene la posibilidad de no hacer quórum, tiene la posibilidad de posponer y declarar recesos. En la práctica legislativa es una prerrogativa más allá de la ley, que tiene la mayoría”, concluyó.

Reforma eléctrica avanza

El debate en comisiones inició este lunes en punto de las 12:00 horas. Se realizó en el salón de plenos para garantizar la sana distancia, puesto que eran más de 100 los diputados presentes, entre integrantes e invitados.

Luego de cuatro horas y media de discusión, la reforma eléctrica fue al interior de la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, por mayoría de 47 votos, por parte de las bancadas de Morena, PT y PVEM, así como 37 sufragios del PRI, PAN, PRD y MC.

Tras ser avalada en lo general, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, presentó tres reservas en el debate en lo particular, a través de las cuales, afirmó, se atendieron los reclamos de la oposición.

Entre éstas, una para que México siga teniendo dos órganos reguladores del sector: la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que modifica la iniciativa presidencial, en la que originalmente elimina la CRE. Dichas reservas fueron avaladas por mayoría, y serán integradas para su discusión en el pleno.