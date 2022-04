“Por lo menos un sector de la oposición apoyará la reforma”: Noroña

El vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, defiende la reforma eléctrica y subraya que el tiempo para debatirla ha sido “más que suficiente”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, llama mentirosos a los integrantes de la oposición y asegura que sí habrá cambios.

Al mismo tiempo, el diputado considera que la reforma eléctrica será aprobada y que, a pesar de las posturas radicales, habrá un sector de la oposición que les dará los votos necesarios.

Comenzó a circular el dictamen, se prevé que lo voten en comisiones el día 13 de abril. ¿Es tiempo suficiente?

—Más que suficiente, la iniciativa llegó en septiembre, las posiciones son conocidas; los que estamos a favor de ella no estamos de acuerdo con que las empresas privadas, sobre todo extranjeras, se queden con el mercado nacional que es de 6 billones 300 mil millones de pesos.

Los privados invirtieron 880 mil millones de pesos, es significativo, pero ya recuperaron la mitad y sólo invirtieron una cuarta parte, porque todo lo demás fueron préstamos de la banca de desarrollo y Afores.

Con el esquema existente desaparecería la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que vale 7 billones 400 mil millones, es decir, con menos de un billón se quedarían con 13 billones 700 mil millones de pesos, decidirían el destino de la energía eléctrica que va a mover al país y a la humanidad, y nos parece que eso es inaceptable; ellos hablan de libre competencia, ¿por qué descuartizar a la CFE en siete partes?

Pero, en resumen, creo que el tiempo ha sido más que suficiente, si quieren hacer un maratón lo hacemos, pero no, las reservas se van a ir al pleno, no tiene sentido discutirlo en comisiones y luego en el pleno nuevamente.

¿Esta reforma defiende las banderas del PT? ¿Beneficia al sector popular?

—Hay consenso, porque en los foros de parlamento abierto apareció el tema del sector social que no habíamos visto y que todos estamos de acuerdo que se debe incluir. Hay cosas muy importantes, como el tema de las tarifas y el del derecho humano a la electricidad como una precondición para derechos como salud, educación, vivienda, entonces yo creo que la reforma va a quedar muy bien.

Los paniaguados siguen en la postura de votar en contra; bueno, me sorprendería lo contrario, ellos han decidido como una lógica de su posición política opositora, oponerse a todo, valga la redundancia, argumentan energías limpias, yo creo que ellos mienten, tergiversan, los privados generan 56% del dióxido de carbono, mienten en lo de la inversión, en su importancia.

¿Realmente hay voluntad para hacer cambios? Dice la oposición que ustedes no quieren.

—Es absurdo que digan que no se quiere cambiar cuando necesitamos dos tercios y es evidente que si un sector de la oposición vota con nosotros, planteará hacerle modificaciones, yo les he dicho que hagan sus propuestas para enriquecer la iniciativa, nosotros no estamos cerrados a fortalecerla, no tiene sentido lo que señalan, ellos están intrigando.

Quien vea los foros se dará cuenta que se desmantelaron una a una sus mentiras y que se acreditó el daño al país, 490 mil millones de pesos al año nos están robando; bueno, eso no se puede tolerar más. Mienten cuando dicen que no vamos a cambiar nada, eso no tiene sentido, nosotros mismos, como bancada, planteamos un agregado para que los barrios generen su propia electricidad.

¿Ve posibilidades de que la oposición apoye o será la primera reforma que les frenen los contrarios?

—Yo creo que va a salir y sí veo que por lo menos un sector de la oposición va a apoyar.

Quien creó la Comisión Federal de Electricidad fue el priista Lázaro Cárdenas del Río; quien nacionalizó fue el también priista Adolfo López Mateos, la importancia de la CFE está dentro de la visión del nacionalismo revolucionario del PRI.

Entonces, la posibilidad de coincidencia por esa razón con el Partido Revolucionario Institucional es muy fuerte, un sector de Movimiento Ciudadano (MC) pudiera acompañar, así como un grupo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que votó en contra de la reforma eléctrica de [Enrique] Peña, Acción Nacional (PAN) puede hacer propuestas sin comprometer su voto a favor, yo creo que es un error de ellos no enriquecer la iniciativa, porque abiertos estamos.