Zoe Robledo: IMSS no permitirá acoso a sus médicos residentes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no permitirá acoso y hostigamiento hacia sus médicos residentes, que en este año serán 7 mil 036 y contarán con una beca de 15 mil pesos, seguridad social, fondo de ahorro, prima vacacional, ayuda para renta, libros, despensa y asistencia a eventos extracurriculares.

Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que el año pasado se gestionó un aumento del número de plazas de médicos residentes y algunas mejoras en las prestaciones que reciben por sus servicios.

“Habrá un incremento de 44% de médicos residentes con respecto al año pasado y quiero dejar claro que en el IMSS no habrá un solo resquicio de permisividad en temas que tengan que ver con el acoso y el hostigamiento, no son actos que vayamos a permitir, eso es un principio ético, personal y de todo el equipo que me acompaña, y además un compromiso que hemos estado hablando con el Sindicato y con todos los directores. Los vamos a proteger, son la esperanza del Seguro Social y de México”, resaltó.

El funcionario anunció que este año se realizará una inversión histórica de cerca de 220 millones de pesos para mejorar las áreas de descanso y académicas en Chiapas, Estado México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Querétaro y Veracruz.

También lee: En riesgo, pensiones del IMSS de la “generación de transición”

Al encabezar la Ceremonia de Médicos Residentes “Clausura del Ciclo Académico 2019-2020 e Inauguración 2020-2021”, mencionó que el país no cuenta con el número de médicos suficientes y en particular de especialistas, “y es un tema que toca atender a las instituciones y que no pasa por la falta de talento ni de vocación”.

Subrayó que en 2019 el Seguro Social contrató a 83% de los egresados de sus aulas y anunció que del 2 al 6 de marzo se llevará a cabo la contratación anual, que tiene por objetivo emplear a más de 3 mil 600 especialistas, y llegar a un 86% de captación.

“Formarse en el Instituto Mexicano del Seguro Social significa aprender en hospitales ricos en historia, donde han pasado grandes doctoras y doctores, y que han construido los derechos de los mexicanos”, expresó.

Afirmó que 56% de todos los residentes del país entraron a alguna de las 74 especialidades, lo cual ubica a la institución con el mayor número de cursos reconocidos por el Conacyt.

Agregó que la UNAM da respaldo y atiende a 71 de estas especialidades, mientras que el IPN avala desde 2010 las especialidades para los servicios rurales.

“Reconozco el valor de servicio, esfuerzo y dedicación de 4 mil 305 médicos especialistas que hoy egresan de los cursos de especialización, por entregarse al bienestar de la nación. Lo que hoy tienen es producto de su tesón, de su carácter, de su ánimo de superación; no es cosa de suerte, es una actitud frente a la vida que les pido que nunca pierdan, que todos los días deben de tener”, finalizó.

A su vez, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Enrique Graue Wiechers, dijo a los graduados que en su formación como médicos ingresaron a la mejor institución de salud del país.

“El IMSS indudablemente es la institución de salud y seguridad social más importante que hemos creado los mexicanos. Los grandes retos que México enfrenta tendrán que resolverlos las generaciones que hoy egresan e ingresan al Seguro Social”.

Al tomar la palabra, el director de Prestaciones Médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja, dijo que el Seguro Social tiene el propósito de incrementar su plantilla de médicos especialistas, por lo que invitó a los 4 mil 306 residentes que ahora egresan, a contribuir al cambio del sistema de salud del país y brindar atención universal de calidad, más eficiente y más humana para todos los mexicanos.

“Contamos con plazas y oportunidades de crecimiento profesional para que los egresados puedan continuar su carrera en la institución. Necesitamos médicos familiares y especialistas en urgencias médico quirúrgicas para fortalecer los programas del IMSS como son las unidades médicas de tiempo completo y el fortalecimiento de servicios de urgencias”, señaló.

MAOT