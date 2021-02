Respalda el PAN al mandatario tamaulipeco

Todo el PAN, es decir, su líder nacional, gobernadores, diputados federales, senadores y su Comisión Política, salieron en defensa y respaldaron al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, luego de la solicitud de desafuero en su contra. Advirtieron que no permitirán un Estado de derecho a modo del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, tras afirmar que no tolerarán actos autoritarios.

Luego de conocer la solicitud de juicio de procedencia de parte de la Fiscalía General de la República ante la Cámara de Diputados por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, el líder del PAN Marko Cortés dijo que Acción Nacional, sin lugar a dudas, siempre estará a favor del Estado de derecho y respetará cualquier decisión que ejecute una autoridad judicial, pero “no podemos permitir un Estado de derecho a modo y a gusto del gobierno. México no es una dictadura y no vamos a tolerar actos autoritarios, donde las instituciones se vean doblegadas por el poder del Ejecutivo”.

En este contexto, Cortés Mendoza expuso que Morena, ante su pésimo gobierno y evidentes actos de corrupción, ya está sintiendo la presión y saben que el PAN ya le está pisando los talones en muchas estados y distritos federales, donde están arriba o a punto de sobrepasarlos. “Por eso tienen tanto miedo y están utilizando cualquiera de sus artimañas para tratar de desbancarnos, pero no lo van a lograr, porque somos más los que queremos que México no se hunda y no se vaya a un abismo del que difícilmente pueda salir”.

Lamentó profundamente que manipulen la fiscalía para ganar lo que no pueden ganar en las urnas, “pero con todo y eso les advertimos que contamos con las mejores mujeres y los mejores hombres para llegar a la victoria este 6 de junio.

“Lo que buscan es desprestigiar a la oposición, pretendiendo ganar a la mala lo que por su mal gobierno ya no pueden ganar en las urnas. Estamos seguros que se les revertirá electoralmente el manipuleo de la procuración de justicia y las infamias. México nuevamente tendrá los contrapesos y equilibrios que todo país democrático necesita”, señaló.

Destacó que es inaceptable que se utilice una mayoría artificial en la Cámara de Diputados, como la de Morena, para desacreditar a su gobernador y con ello distraer la atención de las escandalosas irregularidades detectadas por la Auditoría.

Además, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, expresidente de Gobernadores del PAn (Goan), acusó que este proceso de desafuero es por un tema político-electoral, por lo que respaldó a su compañero y consideró que “es un tema delicado, porque precisamente es un tema de elecciones”.

“El propio Ejecutivo federal comenta, dice: ‘¡Ya chole!, es nuestro adversario, es un tema político, estamos en elecciones’. Yo también digo lo mismo: ‘estamos en elecciones, puede haber ruido’”.

En tanto, el coordinador de los panistas en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, también brindó todo su apoyo a Cabeza de Vaca y dijo que lo acompaña con toda la dignidad y honor de la investidura que representa. Incluso, adelantó que presentó una enérgica denuncia ante la Presidencia de la Mesa Directiva en contra de la secretaría General, Graciela Báez, por la divulgación de la denuncia de desafuero de manera anticipada, sin respetar el proceso legal.

Romero Hicks dijo que ni siquiera se ha integrado un expediente, no se ha ratificado y no se ha radicado ante la Sección Instructora y ya se divulgó, lo que es completamente anómalo, y dijo que estas fallas al debido proceso en que incurrió la Secretaría General vician el contenido del procedimiento de desafuero y da pie a hechos ajenos al propio procedimiento que hacen valer motivaciones de orden político, convirtiendo las acusaciones en una arma política en contra de sus adversarios.

La Comisión Política del PAN respaldó al mandatario estatal y dijo que la acusación se da en el contexto de un proceso electoral en marcha y de un ambiente de polarización y hostigamiento por parte del gobierno en contra de miembros de la oposición.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (MC), dijo que en esta denuncia podría usarse la justicia de forma selectiva. “Hay que ser cuidadosos porque a final de cuentas yo siempre defenderé la idea de que la ley se debe aplicar sin distinciones, pero también llama la atención en qué momento y la forma en que se dan las cosas”, dijo. Con información de los corresponsales.