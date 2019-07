PT: la reforma al sistema de pensiones es neoliberal

[email protected]

La bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados afirmó que la reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, avalada el pasado 29 de abril en el pleno de la Cámara de Diputados, fue un acto “muy alejado de la ruta de la transformación”.

En entrevista el líder de los diputados petistas, Reginaldo Sandoval, acusó que no hubo consultas para esa reforma, pues “entre menos se supiera, mejor”, y afirmó que los cambios al sistema de pensiones son neoliberales.

“Nosotros quisiéramos que para todo hiciéramos consulta, pero no, ahí no quisieron, entre menos se supiera, mejor, nosotros conseguimos detenerla dos veces, en la tercera ya no [pudimos] porque fue una indicación. Sólo logró 250 votos a favor, era mayoría simple, de los que estuvieran, ni siquiera todos los [diputados] de Morena votaron”, recordó.

El líder petista dijo que Morena y el gobierno federal “se equivocaron” en la implementación: “Una reforma de fondo al sistema de pensiones sería desaparecer las Afore, y crear el sistema solidario, que es lo que han venido haciendo la mayoría de los países”, afirmó.

EL UNIVERSAL publicó el pasado 18 de junio que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó que los primeros pensionados por este sistema, en 2022, recibirán una pensión de sólo 4 mil pesos.

“Esa es una lógica totalmente neoliberal, un instrumento neoliberal que en concepto nuestro se llama ‘capitalismo por despojo’, y ahí no hay ruta de Cuarta Transformación, está totalmente alejado de una transformación”, indicó.

Sandoval Flores afirmó que hay conflicto de interés por parte de los asesores de la Secretaría de Hacienda, pues fueron administradores de Afore en el pasado y “llevan ganancias compartidas”.

“No tengo la menor duda de que fueron juez y parte, porque la Consar y los [asesores] de Hacienda antes eran administradores de Afore. Ellos son juez y parte, no queda la menor duda de que hay conflicto de interés y ellos convencieron al Presidente. No tenemos la menor duda que ahí llevan ganancias compartidas”, señaló.

Según la visión del diputado, bajo el sistema aprobado, “tarde o temprano no va a dar el fondo de Afore. Están los jublados del banco, de Pemex, universitarios, ellos tienen una pensión alta y ya no hay una aportación de ese tamaño, los que están aportando es poquito, entonces ese fondo va en la ruta de disminución”, aseguró.

“Cuando arrancó el sistema de pensiones, por cada 20 trabajadores activos tenías cinco pasivos, ahora, por cada cinco activos traes tres pasivos, ¿qué significa? que no hay duda, va a un tema de crisis, y van a querer que el Estado los salve, cuando podemos salvar desde ahora lo que hay, por eso creemos que en esa ruta se equivocaron Morena y el gobierno”, reiteró.

Subrayó que el peligro que ve el PT es que el sistema colapse: “Creo que a la parte económica del Presidente le falta información y le falla la asesoría. No ha visto el conjunto del modelo económico que instaló esa estructrura neoliberal”.

La ruta propuesta por el PT, dijo Sandoval, es la de crear el fondo solidario, rescatando 15% del PIB nacional (lo que equivale al ahorro en las Afore) y crear un nuevo organismo público que no cobre comisiones, sino que, todo lo que gane se vaya revirtiendo y de ese fondo el gobierno tome inversión pública.

“[Que sirva] para invertir en Pemex, el Tren Maya, en proyectos que generen retorno económico y gane el fondo de los pensionados, esa es una lógica ganar-ganar y eso sí es un cambio de régimen, de gobierno, cosa que hasta ahorita no se vislumbra”, lamentó.

Abundó que el peligro económico de mantener ese sistema podría crecer si en el tratado de migración que firmó el gobierno con Estados Unidos, ese país no queda conforme, y aplica arancel a los productos mexicanos.