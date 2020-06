Presidente confía en mayor apertura en la frontera con EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió esta mañana en que con el paso del tiempo haya una apertura más en la frontera con Estados Unidos, la cual en estos momentos sólo está abierta para actividades esenciales –como comercio y tránsito de personas con fines médicos, educativos o de trabajo- como medida sanitaria ante la pandemia del Covid-19.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal recordó que había la intención del gobierno estadounidense de cerrar por completo con México, pero que tras dialogar con el presidente estadounidense Donald Trump se decidió cerrarla de manera parcial.

“Es muy buena la relación con Estados Unidos. Yo aquí les recuerdo que había en un momento la intención de cerrar por completo la frontera, (pero) intervenimos, hablamos con el presidente Trump, me tocó hablar por teléfono con él y se decidió que no se iba a cerrar por completo la frontera. Va a seguir abierta, solo limitada para actividades esenciales.

“Esto ha continuado y va a seguir así, y yo espero que cada vez sea más la apertura en la frontera porque nos hace falta que ya haya normalidad, no solo en la frontera, (sino) en todos lados, buscar el equilibro, ser responsables en la atención de la pandemia, no decir, “ya no hay peligro”, “ya no hay riesgo” y exponernos, no. Vamos a seguir pendientes, cuidándonos”, dijo.

