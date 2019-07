Piden comparecencia de la titular de Bienestar por estancias infantiles

Ciudad de México.- La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña y el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, aseguraron que al negarse a atender la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las estancias infantiles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “no sólo debilita la democracia, sino que abona profundamente a menoscabar la autonomía constitucional de instituciones como la CNDH”.

En el marco del rechazo del gobierno Federal para atender la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relativa a la cancelación de las estancias infantiles, Juárez Piña, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, y Álvarez Icaza; demandaron la comparecencia de la Secretaria de Bienestar Social, María Luisa Albores González ante la Comisión de los Derechos Humanos del Senado de la República.

En un comunicado conjunto ambos legisladores dijeron: “La CNDH ha significado la construcción de mecanismos a favor de la dignidad humana a partir de un largo período de lucha social y ciudadana de poco más de 29 años, por lo que en efecto –la negativa- sí representa una violación al principio internacional y constitucional de no regresión en materia de derechos”.

Este viernes, en conferencia de prensa, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, presentó las consideraciones del organismo sobre la negativa de aceptación de la recomendación 292019 sobre el caso de las personas usuarias y beneficiarias del “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”.

González Pérez consideró la respuesta del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, como “una señal de desaliento para la agenda de cumplimiento de los derechos humanos en el país, y un signo de alerta que debilita los avances que, con inversión de esfuerzos, recursos y voluntad, se han venido construyendo desde la institucionalidad del Estado mexicano y con la participación de diversos sectores sociales para la protección de los derechos de niñas, niños y sus familias”.

En defensa de la importancia de la CNDH, Juárez Piña señaló que “la protección de los derechos humanos a través de una institución constitucionalmente autónoma constituye uno de los pilares fundamentales del estado mexicano”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene como función principal intervenir a favor de las personas, cuando se cometen abusos o se violan sus derechos por parte de alguna autoridad. “A menudo, la CNDH es el último recurso que le queda a las víctimas de violaciones a sus derechos”, resaltó.

Por décadas, padecimos un Ejecutivo con poderes ilimitados y concentrador de funciones cuyo único freno era la voluntad del Presidente: fuera de sus cualidades personales, es a través de las instituciones y la legalidad como se puede modelar el ejercicio de la autoridad y la toma de decisiones que afectan a todos y todas, señaló.

“Este rechazó y las críticas que el Ejecutivo y su Gabinete han dirigido a los órganos autónomos, en especial a la CNDH tiene el riesgo de regresar a un estado de cosas que consideramos superado. La Comisión no es un partido de oposición ni un adversario del gobierno. Al presidente y a los funcionarios federales puede no parecerles una recomendación como la 29/2019, pero eso no debe ser un argumentando para descalificar a una institución que simplemente está cumpliendo su cometido”, añadió.

“Desde el Congreso de la Unión, que es un poder del Estado, hacemos un llamado respetuoso al Ejecutivo a mantener una relación sana y colaborativa con los poderes e instituciones del Estado para que, desde el ámbito que a cada uno corresponde, se pueda fortalecer nuestro estado de derecho y colaborar en la construcción de un México de justicia y prosperidad”, aseguró.