PAN responsabiliza al Presidente si mueren pacientes por caos en Insabi

La senadora panista Xóchitl Gálvez exigió al gobierno federal poner orden en el nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), “yo responsabilizo al presidente (Andrés Manuel López Obrador) de las muertes que se generen en su gobierno por su incapacidad de poder operar el sistema de salud”, advirtió.

Gálvez advirtió que la Secretaría de Salud tiene que ponerse las pilas para resolver el conflicto por el tránsito del Seguro Popular al Insabi sin que éste tenga aún reglas de operación, lo que genera incertidumbre en los pacientes, el personal y los directivos de hospitales y centros de salud, mismos que no saben cómo van a operar y con qué recursos.

El problema fundamental está en la atención de tercer nivel, pues es donde estaba el Fondo Catastrófico con el que se pagaba los tratamientos de todos los que estaban en el Seguro Popular, “al desaparecer éste hay incertidumbre porque el hospital no puede invertir porque va a quebrar ya que nadie le va a pagar.

“Esto se puede resolver con un decreto presidencial donde todos los derechohabientes del Seguro Popular, en lo que salen las reglas de operación del nuevo sistema, tengan acceso a recursos del Fondo Catastrófico porque para eso era, y se le asigne específicamente a gente con cáncer, VIH personas a los que en verdad mandan a la ruina. Yo responsabilizo al presidente de las muertes que se generen en su gobierno por su incapacidad de poder operar el sistema de salud”, advirtió.

Y aun con esa solución provisional “va a seguir el problema en el tercer nivel pues la ley dice que debe haber cuotas”, recordó.

La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del PAN, insistió en que se está dejando sin atención a personas con esas enfermedades graves y “lo que están provocando es que llegue el momento de que la gente que tenga una enfermedad urgente como VIH, cáncer o enfermedad catastrófica se muera y esto va a ser responsabilidad del gobierno federal”.

La panista insistió en que es “falso” que se de atención a todos y gratis.

“Estamos entrando a una crisis de salud y la gente puede empezar a morir y perdón que hable de esta manera tan ruda pero preocupa que no se esté atendiendo a los ciudadanos que eran atendidos gracias al Seguro Popular” pero que ahora no contarán con ese apoyo.

En tanto, el Insabi “pareciera que no existe porque no hay reglas de operación no hay orden y ni los titulares de centros de salud tienen certeza”.

SE SUMA PRD A CRÍTICAS AL INSABI

En tanto, la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña sostuvo que se confirmaron las alertas planteadas por la oposición respecto a que el Insabi no daría servicios gratuitos y los fondos serían insuficientes.

“Es una mentira lo que ha dicho el presidente de que los medicamentos y todos los servicios iban a ser gratuitos ni lo son y hay muchas más deficiencias” con la agravante, recordó, que en la ley quedó establecida “una trampa”.

“Recuerden que había una trampa” pues se estableció que los servicios serían gratuitos si había suficiencia presupuestal “y sabemos que fue algo que se creó sin un presupuesto más que los 40 millones de pesos que ya formaban parte del Fondo Catastrófico del Seguro Popular y a la hora que discutimos el presupuesto, no se otorgaron mayores recursos. Entonces es un engaño, porque ni serán gratuitos y no se tiene la suficiencia presupuestal”.

Consideró más congruente que el gobierno comience a informar el costo que tendrán los servicios, “porque al final de cuentas la gente lo va a tener que pagar, eso es lo que hemos estado viendo”.

MAOT