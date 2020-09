“A nosotros la pandemia nos está tratando mejor”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque son molestas las comparaciones, la pandemia de coronavirus afectó más a países con mayor potencial económico que a México.

“Esta pandemia que azota en el mundo a nosotros nos está tratando mejor, aunque no deben darse comparaciones. No quisiéramos que nadie sufriera, que nadie perdiera la vida, pero esta pandemia mundial desgraciadamente ha afectado más en otros países, inclusive con más potencial económico, que se pensaría que tienen más infraestructura para la atención médica; sin embargo, no han podido enfrentarla con éxito”, arguyó.

Señaló que hay datos que demuestran que en el caso de México “hemos sabido enfrentar el Covid-19, con la participación y obediencia del pueblo”, así como con el apoyo de los sectores.

“El apoyo de los sectores de empresarios que permitieron que sus trabajadores se cuidaran en sus casas y no los despidieron, con apoyo de empresarios que aportaron ayuda para enfrentar la pandemia”, dijo.

Recordó que los dueños de los hospitales privados pusieron a disposición camas para atender enfermos que no padecían el Covid y, de esta manera, liberar espacios para la atención a enfermos en el sector Salud.

Al supervisar los trabajos de la ampliación de La Línea 12 del Metro en la alcaldía de Álvaro Obregón, el Presidente presumió que en materia económica hay signos de recuperación. Destacó que a diferencia de los primeros seis meses del año, en agosto y septiembre se recuperaron 120 mil empleos.

“No olvidemos, en abril, mayo, junio y julio perdimos empleos; agosto y lo que va de septiembre llevamos recuperados alrededor de 120 mil empleos, es decir, va mejorando la economía y vamos hacia la normalidad de las actividades productivas”, subrayó.

Dijo que además de enfrentar esas dos crisis, su administración se ha enfocado la atención de otros dos temas prioritarios.

“Uno, el bienestar del pueblo: hemos logrado que no falte el presupuesto para las pensiones a adultos mayores, pensiones a niños con discapacidad, que no falten las becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos”, resaltó.

El otro tema es el de la seguridad, en el que, dijo, “vamos avanzando y un ejemplo de ello es la Ciudad de México”.

Altar a la Patria



El presidente López Obrador encabezó la ceremonia por el 173 aniversario de la gesta de los Niños Héroes de Chapultepec, donde un cadete del Heroico Colegio Militar refrendó el compromiso de la juventud con su proyecto de nación.

En la ceremonia, el Mandatario nacional estuvo acompañado por los presidentes de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, y del Senado, Eduardo Ramírez, así como por los titulares de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González; de Marina, José Rafael Ojeda Durán; los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño.

Quien no acudió como hace un año fue el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar.

En el Altar a la Patria, el Jefe del Ejecutivo federal pasó lista de honor a los integrantes del Heroico Colegio Militar que dieron su vida en la Batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, por defender a México durante la guerra con Estados Unidos.

El también comandante supremo de las Fuerzas Armadas entregó de manera simbólica espadines a seis cadetes de nuevo ingreso del Heroico Colegio Militar, con el encargo de defender con honor a la patria.

Los cadetes portaron cubrebocas negro y, con paso marcial, subieron al estrado a tomar esa distinción colocada en una mesa. El cadete José Carlos Moreno Fuentes, único orador y encarado de expresar el sentir de la juventud militar, refrendó a nombre de las Fuerzas Armadas la lealtad de esas instituciones al Presidente, al pueblo de México y al proyecto de nación: la 4T.

“Las Fuerzas Armadas reiteran su férreo compromiso con el pueblo de México, guiados por los objetivos trazados en el proyecto de nación: la honradez y honestidad, la erradicación de la corrupción y un gobierno justo”.