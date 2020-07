Morena arranca plan para participar en elecciones de 2021

Con el argumento de que Morena no puede retrasar su estrategia para participar en las elecciones federales y locales de 2021, la dirigencia provisional morenista arrancó el plan para elaborar programas de gobierno y definir 15 candidatos a gobernador, además de miles de candidaturas a alcaldes, a diputados federales y locales, todos por encuesta abierta a la ciudadanía.

También se evaluará a los diputados y alcaldes que quieran reelegirse, “todos traen ganas” reconoció el líder nacional morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar.

“Nosotros no podemos retrasar nada”, por lo que Morena no puede esperar a que una nueva dirigencia de ese partido defina candidaturas y prepare al partido para 2021.

Además no puede haber relevo de dirigencia mientras el semáforo sanitario que marca los riesgos de contagio de Covid-19 esté en rojo, insistió.

Ramírez visitó hoy Nuevo León como parte de su gira a las entidades que tendrán elecciones en 2021 y en conferencia de prensa virtual anunció que en dos semanas, la primera semana del mes de agosto, en las 15 entidades que tendrán elección de gobernador se instalarán “las comisiones organizadoras de los trabajos para ir elaborando la propuesta de gobierno”.

Eso ocurrirá en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, 15 entidades donde va a cambiar el titular del Poder Ejecutivo.

“Vía encuesta se va a definir a candidatos a presidentes municipales, candidatos a diputados federales locales y federales, candidatos a gobernador, todos será designados conforme a estatuto y sólo en el caso de candidatos a puestos populares es en encuesta abierta a la ciudadanía”, dijo.

Ramírez Cuellar detalló que la Comisión de Encuestas – integrada por Pedro Miguel, Ivonne Cisneros y Rogelio Valdespino- tendrán que definir las bases y “deberán brindar certeza, seguridad a todos los participantes”.

Bertha Puga, dirigente de Morena en Nuevo León, expuso que el artículo 6 bis del Estatuto establece que tanto para la dirección interna del partido como para los cargos de elección popular deberán revisarse los atributos ético políticos de los aspirantes, el tiempo que tengan en la lucha y eso será tomado en cuenta para definir quiénes podrán ser considerados en las encuestas.

Respecto a la renovación de la dirigencia nacional y estatales de Morena, el diputado con licencia indició que aún persiste el impedimento de la emergencia sanitaria.

“Los órganos estarán evaluando, estamos esperando el banderazo de salida del Consejo de Salubridad General que es la máxima autoridad en materia de emergencia sanitaria para que nos indique lo que tenemos que hacer.

El morenista indicó que para ser presidente y secretario general el estatuto mandata que todos tienen que ser consejeros nacionales “y quien no lo sea consejero nacional no puede ser presidente ni secretario general del partido, no podemos violar ni el estatuto ni la Constitución”, pero admitió que el Consejo Nacional es uno de los órganos que deben renovarse.

“Yo ya puse sobre la mesa la disposición absoluta para retirarme en el momento indicado pero yo no voy a permitir que se viole el estatuto y permitir que alguien que no sea consejero nacional, estatal o municipal trastoque la vida interna de nuestro partido”, indicó.

La diputada federal, Tatiana Clouthier, dijo que ella no ha decidido si contenderá por Nuevo León, y primero se definirá el programa “ya dijeron los cuándos, cuando la puerta se abra ya veremos si entramos”.

cev