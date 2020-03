Monreal: pide cerrar filas con AMLO por contingencia de coronavirus

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado a las fuerzas políticas nacionales para evitar el distanciamiento por ideales políticos y los convocó, también a la ciudadanía, a cerrar filas con el gobierno federal para superar juntos la emergencia sanitaria del Covid-19.

“Por acuerdo del grupo parlamentario mayoritario, hemos expresado nuestro respaldo y apoyo integral para las medidas que ha tomado el presidente de la República. Creemos que hay líder en el país, que hay conducción política prudente, adecuada, correcta.

“Hemos decidido cerrar filas con él, atender las recomendaciones del sector salud y del Consejo. Por eso les pido a los mexicanos, les exhorto a los mexicanos que nos sumemos, que cerremos filas con nuestras autoridades, con el presidente de la República”, dijo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado pidió no minimizar lo que puede suceder, pese a que México ha presentado menos casos de coronavirus confirmados, respecto con otros países y tomando en cuenta el tiempo desde que se presentó el primer caso.

“Estas medidas de aislamiento, estas medidas de sana distancia, que se han tomado los últimos 15 días, han evitado que se propague mucho más el virus del Covid-19. Por eso hagamos caso; no nos confiemos, no minimicemos los efectos que se pueden producir y actuemos con toda responsabilidad social frente a ese virus”, exhortó.

Respecto a si el Senado podría reunirse para sesionar, Monreal afirmó que, por disposición del Consejo General de Salubridad, no se pueden llevar a cabo reuniones de más de 50 personas hasta después del 30 de abril, fecha en que ya terminaría el periodo ordinario.

“Después del 30 de abril, que es el fin del periodo de sesiones ordinaria, inicia la Comisión Permanente. Ya están nombrados los representantes de la Permanente y el primero de mayo tomarían protesta para iniciar sesiones en la Comisión Permanente”, detalló.

Sobre la posibilidad que había propuesto el PAN de hacer sesionar al pleno vía virtual, Monreal expresó que, por un tema de legalidad, es obligatorio que las dos cámaras del Congreso sesionen solo de manera presencial.

“Nuestra actividad es tan estricta, de acuerdo al principio de legalidad y en la creación de leyes y normas, tenemos que ser puntuales con el Estado de derecho, que no podemos legislar a distancia y no podemos en cada casa emitir un voto.

“Nunca esperábamos esta pandemia y, si se hiciera eso, una sesión a distancia o virtual, cualquier persona, cualquier institución nos anularía la ley ante la (Suprema) Corte, porque no estamos siguiendo el principio de legalidad”, indicó.

Monreal terminó diciendo que en estos momentos de emergencia, “no se vale la discordia, no se vale la infamia, no se vale, de ninguna manera, la actitud partidista-electorera. No, no es el momento.

MAOT