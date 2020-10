México está preparado para una posible ola de nuevas infecciones, afirma López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México está preparado para enfrentar un posible rebrote de Covid-19, pero resaltó que lo que más le importa es que se reduzca el número de fallecimientos por esta pandemia.

“¿Estaría México preparado para un eventual rebrote? Sí, porque contamos con el apoyo de los médicos.

“El reporte que tengo es que tenemos 31% de ocupación de camas con ventilador, es decir, 69% de disponibilidad nacional”, detalló.

En conferencia de prensa, el Ejecutivo federal señaló que ha disminuido el número de fallecimientos por esta pandemia, por lo que, dijo, no se puede considerar que hay una situación de alarma.

“Tengo un parámetro, que es el que me importa más de todos, no sólo es si tenemos capacidad para atender enfermos, desde luego que eso nos interesa, nos importa, o el número de contagios, pero lo que más me importa es que no haya fallecimientos

“No tenemos todavía una situación de alarma, ha ido bajando el número de fallecidos. Tiene que ver con una serie de factores, no sólo con el que esté disminuyendo la intensidad de la pandemia, tiene que ver con mejor atención cada día a los enfermos o afectados”, insistió.

Al manifestar que la estrategia que el gobierno federal ha implementado para hacer frente al coronavirus “ha funcionado en general”, el Mandatario pidió a la población no confiarse y seguir con todas las medidas de sana distancia y las recomendaciones que han difundido las autoridades sanitarias.

“Nada más informarle a la gente, decir: no hay que confiarse, hay que seguir con la sana distancia, hay que seguir con las medidas de higiene, con todo lo que se ha recomendado, todo lo que ha dicho durante muchos días aquí el doctor Hugo López-Gatell, ya todos hemos aprendido a cuidarnos”, señaló.

Decreta Día del Médico



El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió ayer un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que el 23 de octubre quedara establecido legalmente como el Día del Médico, y cuya primera conmemoración estuvo dedicada al personal que atiende la pandemia del Covid-19.

López Obrador destacó que en medio de un ambiente de transformación social, los trabajadores de la salud no salieron a las calles a protestar, no hicieron paros en los hospitales, sino que cerraron filas y se avocaron a atender la emergencia sanitaria.

“En medio de este proceso de transformación, que es profundo, pacífico, pero igual de profundo que como fue la Independencia, la Reforma y la Revolución, en medio de este ambiente, que podría ser de polarización, que podría ser de mayor enfrentamiento y hasta violento y que afortunadamente no ha sido así, se nos presenta la pandemia, los médicos y todos los trabajadores del sector Salud hacen a un lado estas diferencias y cierran filas.

“No hay protestas en las calles de médicos, no hay paros en los hospitales. Todos juntos [están] atendiendo el problema principal de salud que tenemos en la actualidad”, aseguró el Ejecutivo.