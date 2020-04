Ley de amnistía es perfectible y se abordarán cambios a futuro: Fernández Balboa

La presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa (Morena), admitió que la Ley de Amnistía es perfectible y en un futuro se abordarán posibles cambios, pero era “urgente” legislarla, por los beneficios que ésta generará frente a la emergencia de Covid-19, en México.

“¿Es perfecta esta ley? No, tenemos que perfeccionarla con foros y parlamento abierto, pero necesitabamos la base para quitar el riesgo tan grave que se vive en los reclusorios. Hay otras figuras, sí, pero no son suficientes, al menos en este momento no lo son”, dijo.

Durante un foro virtual organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, Fernández Balboa destacó que los líderes del partido en el poder deben unirse “para terminar con los mitos que se generaron entorno a la ley”.

“Hay que tumbar los mitos, hay que acabar con las mentiras y la desinformación, en relación con la Ley de Amnistía, que sólo busca liberar a personas privadas de la libertad por delitos no graves y población vulnerable”, afirmó.

Respecto a las medidas de austeridad implementadas por el Senado, Fernández Balboa destacó la donación de 250 millones de pesos que se hará posible a partir de la suspensión de viajes internacionales y la cancelación de algunos eventos culturales.

“Aunado a eso, muchos senadores de Morena hemos decidido donar parte de nuestro sueldo. Y cada quien, en lo particular, aun cuando no sea un descuento directo del Senado, aportará la mitad de su salario a sus estados”, explicó.

En el foro “El legislativo, los gobiernos estatales y municipales ante la emergencia sanitaria”, Fernández Balboa destacó que cada orden de gobierno y cada poder tiene una tarea fundamental para poder atender la emergencia sanitaria de Covid-19.

“Las acciones ejecutivas para atender la pandemia implican todo lo que se tiene implementar; en el Legislativo no necesariamente tenemos actividades que nos ameriten estar tan involucrados con cada uno de los habitantes de cualquier lugar, pero sí implementar medidas necesarias de urgencia en la ley”, comentó.

En el ejercicio político que se transmitió en plataformas digitales, también participó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar; y Armida Castro, alcaldesa de Los Cabos; quienes llamaron al partido a la unidad.

MAOT