Iztapalapa, en donde más se han ubicado comercios abusivos

El procurador federal del consumidor, Ricardo Shieffeld, alertó que de toda la República Mexicana el lugar en donde ha detectado más comercios abusivos, “pasados de rosca y gandallas” es en la alcaldía de Iztapalapa, por el incremento de precios.

Ahí al ir a verificar las alzas, “ha habido gente que se compromete en Iztapalapa a bajar el precio, porque al día siguiente lo vuelven a subir”, pero pronto estarán “chillando” por las multas y embargos, advirtió.

En reunión virtual con legisladoras de Morena encabezadas por Aleida Alavez, del distrito 19, con cabecera en Iztapalapa, el funcionario se refirió a las quejas por alza de precios, e informó que desde que inició la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus se han impuesto 30 multas por alzas de precios en todo el país, y hasta el momento no ha habido inmovilización de productos.

En el encuentro el procurador consideró que fue un “gravísimo error” que se haya cerrado a las plantas productoras de cerveza. La cebada ya existe, fue cosechada antes de la emergencia y por eso no hay en el mercado cerveza 100% mexicana y la que se vende de 35 pesos subió a 80 pesos.

La cerveza en almacenes ya se acabó, “nos la bebimos toda” y el mes que duró cerrada la planta ha dejado al país sin ella, “me parece un gravísimo error que hayan cerrado las plantas” pues en Estados Unidos y Europa no cerraron.

Al referirse a las denuncias por el alza de precios, Sheffield indicó que la mayor parte de comercios y empresas en el país han sido solidarios, “lamentablemente el peor lugar de toda la República Mexicana de abusivos, es Iztapalapa no sé por qué, están cañones ahí. Es donde más pasados de rosca y gandallas hemos agarrado”.

Ya se realizaron las verificaciones y “muchos de ellos ahorita piensan que las denuncias no las van a pagar, pero vamos a llegar a embargarlos porque tengo muchas multas ya fincadas en Iztapalapa

Ahora que concluyan los procesos, “ahí si van a andar chillando y las van a buscar diputadas, ´oiga ayúdenme con la Profeco para que me descuenten la multa´. Para que después no sean paleras de esos que andan buscando que les descuenten las multas, porque las van a buscar, van a ver si no, porque aparte desvergonzados los que se pasan de rosca”, expuso.

Shieffeld indicó que en esa alcaldía no son solidarios, pues quienes venden, pero también quienes compran ahí, son los mismos habitantes de esa demarcación.

cg