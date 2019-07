Inician ataques entre candidatos en debate del PRI

Ciudad de México.- El debate entre candidatos del PRI inició con reproches al puntero, Alejandro Moreno, por haber dejado inconcluso su gobierno en el estado de Campeche.

La candidata Ivonne Ortega, recordó sus inicios en la política y cómo pintó bardas y entregó propaganda y en muchas campañas me rompieron la propaganda “por candidatos que no habían cumplido o no habían terminado periodos” como en este momento, dijo sin mencionarlo pero en alusión a Moreno.

La candidata a la dirigencia nacional del PRI, Lorena Piñón Rivera, quien se integró a la contienda por la orden del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo que ella si es candidata que viene de las bases.

Los otros, Alejandro Moreno, e Ivonne Ortega, aunque digan que también vienen de la base “son más de lo mismo”, dijo que el PRI necesita una transfusión de sangre.

Asimismo, Ivonne Ortega, denunció que en Oaxaca el Comité Directivo Estatal de Oaxaca impone ya funcionarios de casilla a favor de Alejandro Moreno.

Acusó a José Murat de ser quien orquesta el hecho, desde la Secretaría de Elecciones del PRI.

Cuestionó a Alejandro Moreno que hará para evitar dicho atropello; asimismo Ortega Pacheco anunció que presentará denuncia.

Cabe destacar que los moderadores del debate son la periodista Elisa Alanis y el académico Hugo Concha.

El ejercicio democrácito consta de 5 bloques: mensaje, debatir alrededor de 2 preguntas sobre visión del partido y propuesta para el instituto; habrá una réplica. Se harán 6 preguntas rápidas aleatorias y una réplica.

Otro bloque será el cuestionar preguntas que depositó el público asistente en una urna.

Por último se espera el mensaje final.

Se ha pedido a los asistentes evitar muestras de apoyo en el auditorio, además de que las personas se manifiesten de manera respetuosa, no utilizar diálogo discriminatorio; asimismo no se permite la exhibición de mensajes en carteles.