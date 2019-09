Habría parálisis legislativa en el Senado si no hay diálogo en San Lázaro: Monreal

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, hizo un llamado al diálogo en la Cámara de Diputados, y advirtió que no de haber acuerdos, en el Senado podría darse una “parálisis legislativa”, si el bloque opositor conformado por el PRD, PAN, MC y PRI, deciden no avalar reformas constitucionales en rechazo a la iniciativa de Morena para modificar el plazo de la presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro.

Monreal Ávila recordó que si bien Morena junto con sus aliados PT, PES y PVEM, tienen mayoría, ésta no les alcanza para lograr la mayoría calificada, misma que se logra con el bloque opositor.

“La mayoría la tiene Morena, pero no construimos, si van los cuatro partidos juntos, PRD, PAN, MC y PRI, no tenemos mayorías calificadas, y eso implica que habría parálisis legislativa. No lo merece el pueblo de México”, indicó en entrevista.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, sostuvo que él creo en el diálogo y en la aplicación estricta de la ley, por lo que como líder de Morena, “quisiera recobrar el camino del acuerdo y del entendimiento, no de la confrontación”.

Por separado, el líder de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, dijo que no es cosa menor lo que está ocurriendo en Diputados, ya que se está violando la ley al pretender reelegirse el morenista Porfirio Muñoz Ledo.

“No es cosa menor lo de la Mesa Directiva (en Diputados), porque no se está respetando la ley, estoy convencido que tenemos que hacer algo como grupos parlamentarios para que no quieran seguir teniendo esta tentación de reelegirse, espero que aquí en el Senado se sigan cumpliendo los acuerdos”, externó el panista.

El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, asentó que como bloque opositor no pueden avalar leyes con dedicatorias, por lo que de aprobarse en Diputados la propuesta para modificar la Ley Orgánica del Congreso, la oposición en el Senado irá en contra.

“Nosotros no vamos a acompañar bajo ninguna circunstancias una modificación a la ley para que esté destinada a una persona y a una coyuntura en particular. Las leyes son generales, no impersonales, no puede ser una reforma a una ley la que destrabe un capricho político de la mayoría y de un personaje, flaco favor le estaríamos haciendo a la vida pública del país”, apuntó.

Castañeda refirió que MC no está en contra de debatir una modificación a la norma, pero no de forma exprés ni para favorecer un capricho, “nosotros creemos que se deben respetar los acuerdos, exigimos que se respete la ley en Diputados, y que la Mesa Directiva la presida en este caso Acción Nacional”, añadió.