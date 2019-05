Gracias al Santo Niño de Atocha, senadora está fuera de peligro: Monreal

Tras la explosión de un "libro bomba" que dejó este miércoles con lesiones menores a la senadora Citlalli Hernández, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, mencionó en su cuenta de Twitter que "gracias al Creador del universo y al Santo Niño de Atocha, ella se encuentra fuera de peligro".

Así lo dijo en su cuenta oficial de esa red social para informar del estado de salud de la legisladora agredida, lo que provocó distintas reacciones no tanto por lo reportado por Monreal, sino más bien por recordar a Dios y a un santo.

La palabra "Santo Niño de Atocha" ya era tendencia en Twitter para la madrugada del jueves y algunos usuarios demostraron sorpresa, críticas y hasta "memes".

Con agrado y alegría, le informo a toda la población que estamos con la senadora @CitlaHM y, gracias al Creador del universo y al Santo Niño de Atocha, ella se encuentra fuera de peligro. pic.twitter.com/kzHvPHibWp — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) 30 de mayo de 2019

Respecto a la agresión a la senadora -ya fuera de redes sociales- Monreal señaló que Citlalli Hernández no había recibido anteriormente amenazas, porque es una mujer tranquila, honorable, activa y de familia muy honesta.

Detalló que tras el hecho, que ocurrió entre las 18:00 o 19:00 horas, se comunicó de inmediato con ella, y el comentó que había recibido un paquete, aparentemente con contenido de un libro y que, al abrirlo, se activó, y había artefactos explosivos en la caja.



“Estaba con su equipo ahí, que no pasó nada. Lesiones muy leves, sólo con el flamazo o la pólvora que en ese momento ocurrió”, comentó en conferencia.

Monreal Ávila dijo que no tiene peligro y ya ha sido dada de alta en el Servicio Médico:; “no hubo necesidad de nada; el director de Servicios Médicos me ha dicho que no tiene ninguna secuela, no tiene ningún problema”.

Dijo también que se comunicó con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para pedirle que interviniera de inmediato servicios periciales y la gente del Ministerio Público.



* Con información de Suzzete Alcántara y Juan Arvizu