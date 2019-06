“Fue la semana mas larga de mi vida”: Marcelo Ebrad

“Fue la semana mas larga de mi vida”, declaró Marcelo Ebrad, canciller mexicano, en entrevista con Denise Maerker en el noticiero “En punto”, con respecto a la negociación que sostuvo con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para evitar la imposición de medidas arancelarias a productos mexicanos.

Después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, insistiera este lunes en que el acuerdo alcanzado el 7 de junio incluye elementos secretos que “anunciaremos muy pronto”, el secretario de Relaciones Exteriores mencionó que los acuerdos a los que se llegó son los que ya anunció.

“Voy a pedir permiso al presidente (Andrés Manuel López Obrador)”, para dar a conocer toda la información pormenorizada, de los asuntos que se trataron en Washington, dijo el canciller.

Con respecto al plazo, de 45 días, para analizar los resultados de las medidas que regularicen la entrada de migrantes al país vecino, como son el despliegue de elementos de la Guardia Nacional, en la frontera sur de México, reafirmó que los 45 días son “oro molido”.

Si en ese lapso no se llegara a disminuir la entrada ilegal de personas a los Estados Unidos, “estamos dispuestos a discutir, a entrar en la conversación de ser un tercer país seguro” declaró el funcionario.

También reafirmó que no hay ningún acuerdo “secreto” y que México no será primer país seguro en caso de la deportación de indocumentados, pues él no podría tomar tal decisión “porque tendría que pasar por (el poder) Legislativo”.

El canciller ve en la regulación de la migración una oportunidad para hacer mejor las cosas, organizar la frontera, contar con un censo de quienes entran al país, pues “no podemos tener tantas personas sin siquiera conocerlas”.

Además aseguró que “sí se pueden tomar alternativas; no nadamás los vamos a deportar (a los migrantes)", si no que se busca trabajar para ofrecerles verdaderas oportunidades y opciones que mejoren sus vidas.