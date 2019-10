El senador suplente y aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, aseguró que debido a un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sus contendientes Yeidckol Polevnsky y Bertha Luján están inhabilitadas para ser electas como dirigentes nacionales, es decir, están fuera de la contienda.

En un comunicado, Rojas Díaz Durán sugirió cancelar el Congreso Nacional para elegir al próximo dirigente nacional; y en su lugar propuso aplicar tres encuestas y 3 debates, pues dijo que el fallo del Tribunal Electoral es inapelable.

El legislador suplente dijo que la resolución del Tribunal Electoral SUP-JDC-1236-2019 da marcha atrás a la interpretación que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena difundiera en pasado 11 de septiembre sobre la interpretación de los artículos 10 y 11 de los Estatutos, por lo que, tanto Yeidckol Polevnsky y Bertha Luján, no podrán ser electas como consejeras, por lo que la consecuencia inmediata es que están también impedidas de participar en el Congreso Nacional de Morena y mucho menos postularse para la presidencia Nacional de Morena.

Rojas Díaz Durán explicó que dicha resolución también tiene implicaciones en todos los casos, incluso para consejeros distritales, de tal forma que si existen consejeros que sean electos en este proceso que inicia hoy -que además puede caerse por otras razones, como la usar un padrón "patito", pueden ser impugnados y ser no ser reconocidos.

“Por lo tanto, tendrá que resolverse una nueva votación para ser electos otros. En cierta manera Morena, ensayó y aprobó un “ley Bonilla”, sin que las bases del movimiento y de los ciudadanos, se hayan dado cuenta”, describió.

De ahí justamente lo que resolvió la Sala Superior, que los que fueron electos en el 2012 y el 2015 se les aplica el estatuto anterior y no el estatuto reformado.

Por lo tanto si fueron Yeidkol y Luján electas como consejeras están inhabilitadas para aspirar nuevamente a algún cargo dirigente.

Acusó que serán impugnadas de nueva cuenta cuando intenten registrarse para participar como Consejeras.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena no puede desestimar ni interpretar a modo lo que es una resolución definitiva y no impugnable de la máxima autoridad en justicia electoral del país, a menos de que quieran ser también sancionado por no cumplir el Estatuto.

Seguiremos presentando en el TEPJF impugnaciones y recursos a favor de los derechos políticos y partidistas de todos los excluidos del proceso de renovación de dirigentes de Morena.