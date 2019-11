Antes de retirarse de su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los dichos de Margarita Zavala sobre los señalamientos en contra de su hijo, Luis Calderón Zavala, como impulsor de una cuenta de bots que origina mensajes en contra del gobierno federal.

“Aquí se acordó hacer una investigación sobre este tema, fue del dominio público y no me voy a reservar nada porque entonces van a decir que estamos ocultando información, que es transparencia, y el que no quiera ver visiones, que no salga de noche”, dijo.

Tanto Calderón como Zavala defendieron a su hijo, Luis Calderón Zavala, del señalamiento que se realizó esta mañana desde la conferencia del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de estar asociado a bots que desataron en redes sociales una campaña en contra de la prensa, bajo los hashtags #PrensaSicaria, #PrensaProstituida y #PrensaCorrupta.

"Señor Presidente está usted utilizando el poder del Estado a través de su rueda de prensa, par deslizar una mentira sobre mi hijo y exponiéndolo. Es una cobardía inadmisible. Si quiere distraer a la opinión pública de sus fracasos, hágalo de otra manera", dijo el expresidente en sus redes sociales.

Mientras que la otrora candidata presidencial, también acusó un "fracaso" de AMLO. "Para esconder su fracaso no utilice a mi hijo. Asuma su responsabilidad", escribió en Twitter.



No habrá denuncias contra hijo de Calderón y Zavala

También en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador rechazó presentar denuncias por los ataques recibidos, supuestamente, por parte de bots en redes sociales hacia el gobierno, este fin de semana, a los que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana vinculó con las cuentas de Aurelio Nuño Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala.

“Lo que duele más es pasar la vergüenza, ya no es nada más un asunto legal, es un asunto moral. Cómo se van a estar utilizando a robots, cómo se contrata a personas para estar confrontando a opositores. No es legítimo, es una vergüenza eso.

El presidente señaló que en su gobierno “está prohibido prohibir” y respetará el derecho a la libertad de expresión, incluso de sus opositores. Las denuncias procederían, dijo, "sólo que estuviese de por medio la honra de alguien, y eso lo tendría que hacer cada persona”.

Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Información, Infraestructura, Informática y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que lo que hace el gobierno es identificar las cuentas madres y los nodos de donde se reproducen mensajes masivos.

“Identificamos que se retuitean, desde los nodos, los mensajes que se generan desde cuentas madre vinculadas a ciertas cuentas. En el Estado mexicano no vamos a usar los bots con fines políticos, sólo es una herramienta de cómo verificamos la información”, añadió.

