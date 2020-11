Desaparece outsourcing del gobierno federal: AMLO

Al asegurar que la subcontratación es ilegal e inmoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los contratos outsourcing que se tengan en la administración pública federal se terminarán y el gobierno se hará cargo de pagarles, sin intermediarios, a los trabajadores.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal manifestó que no puede presentar una iniciativa ante el Congreso en contra de la subcontratación y que el gobierno federal mantenga ese esquema.

“Es ilegal la subcontratación en el caso de los servidores públicos. Todo lo que pueda existir de subcontratación se termina en el gobierno, no puedo mandar una iniciativa [y permitirlo en el gobierno]. No creo que haya ningún problema para la regularización, no tenemos por qué tener intermediarios”, afirmó.

¿El gobierno tiene contratados servicios de outsourcing? ¿Cuántos servicios tendría contratados en ese esquema?”, se le preguntó al Mandatario federal.

“No, no tengo la información, pero donde haya, se termina. El gobierno se hace cargo”, respondió tajante.

El Presidente expuso que la iniciativa de reforma que presentó es para acabar con el abuso en este esquema de contratación porque, indicó, se abusaba, se despedían a los trabajadores en diciembre para no darles sus prestaciones, y los volvían a contratar en enero o febrero.

Acusó que había empresas muy influyentes que manejaban a 200 mil trabajadores con este mecanismo de subcontratación “y vinculados también a la entrega o manejo de facturas falsas. Entonces, ojalá y lo más pronto posible se apruebe la reforma”.

La semana pasada, López Obrador envió una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para la regulación del outsourcing, en la que propone sancionar como evasión fiscal calificada —que alcanza penas de hasta nueve años de prisión— a las compañías que facturen las operaciones simuladas a través de la prestación de servicios.

López Obrador reveló que algunos empresarios lo han tratado de convencer de cambiar de opinión: “Me han visto representantes de los empresarios y les he comentado que vamos a hablar sobre el tema, pero aprovecho también para mandarles a decir que no me pidan que yo me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores. No soy encubridor, ya para que mejor desistan”, dijo.

Subrayó que los buenos empresarios tienen que atender bien a sus trabajadores “y la mayoría lo hace, cuidan a sus trabajadores”.

Indicó que si el Congreso desea mantener la subcontratación de trabajadores son libres de hacerlo, puesto es un poder independiente, pero manifestó que en el Poder Ejecutivo no quiere que existan estos mecanismos.